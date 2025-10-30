Angola faz investimento milionário para amistoso contra Argentina

Partida em Luanda celebra os 50 anos de Independência e deve contar com Messi em campo, apesar das críticas pelo alto custo do evento

Angola vai celebrar em grande estilo os 50 anos de sua Independência. No dia 14 de novembro, o país receberá a Argentina para um amistoso histórico em Luanda. A partida contou com um investimento alto para garantir a presença de Lionel Messi e companhia. A iniciativa divide opiniões — alguns veem o jogo como uma jogada brilhante de promoção nacional, enquanto outros criticam o gasto milionário.

De acordo com informações do portal ‘Sport News Africa’, o acordo teria custado cerca de 12 milhões de euros (R$ 75 milhões), embora a ‘DW’ fale em um valor menor, por volta de 5,2 milhões (R$ 33 milhões). Mesmo com as críticas, a expectativa é de casa cheia no Estádio 11 de Novembro e uma grande festa dos angolanos.

Outros países africanos, como Marrocos, também demonstraram interesse em enfrentar a Argentina, mas desistiram diante das exigências financeiras. Angola, por outro lado, topou o desafio, vendo no amistoso uma forma de impulsionar seu futebol e celebrar a data com um evento de peso internacional.

O duelo marcará o reencontro entre as seleções quase duas décadas após o primeiro confronto, em maio de 2006, quando a Argentina venceu por 2 a 0 em um amistoso preparatório para a Copa da Alemanha. Na época, Messi entrou no segundo tempo ao lado de Gabriel Milito e Lionel Scaloni, hoje técnico da seleção argentina.