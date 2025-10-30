Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ademar Arrais lança chapa para eleição presidencial no Fluminense

Candidato de oposição faz evento nas Laranjeiras, na sede do Tricolor, nesta quinta-feira (30). Adyr Tourinho é o vice da chapa
Ademar Arrais lançou a chapa de oposição “O Fluminense Tem Pressa” na noite desta quinta-feira (30), no salão nobre de Laranjeiras, para a eleição presidencial do clube. O pleito ainda não tem data oficial, mas deve acontecer na segunda quinzena de novembro, de acordo com o estatuto.

Arrais é carioca e advogado com atuação na área do direito público. Ele já fez parte do Conselho Deliberativo do clube e conseguiu modificar o estatuto para que fosse possível votar diretamente para presidente. O vice da chapa é Adyr Tourinho, que foi executivo de empresas multinacionais de petróleo, óleo e gás. Presente no evento, o jornalista Ricardo Mazella desistiu da candidatura e se juntou ao Arrais na oposição.

O número mínimo de assinaturas de sócios é de 200 sócios contribuintes e proprietários para oficializar a candidatura. De acordo com os líderes, este número já foi atingido. O recolhimento delas pode acontecer do dias 1º a 15 de novembro.

O evento contou com a presença de Francisco Horta, ex-presidente do Fluminense. O advogado ocupou a presidência do clube de 1975 a 1977 e é uma figura de grande importância para a história tricolor. Além disso, foi o responsável pela contratação do ídolo Rivellino, grande ícone da Máquina Tricolor, como o time ficou conhecido pelos amantes do futebol.

Missão do novo presidente

Agora, Ademar Arrais entra na disputa para presidência do Fluminense. Mattheus Montenegro, atual vice-presidente geral, e Celso Barros, ex-presidente da Unimed-Rio, já confirmaram suas candidaturas. Luis Monteagudo ainda não oficializou a candidatura.

O presidente que assumir o Fluminense ficará no triênio que começa em janeiro de 2026 e termina em dezembro de 2028. Ele também será o responsável por conduzir o processo de criação e venda de uma SAF para administrar o futebol.

