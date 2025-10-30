Ademar Arrais lança chapa para eleição presidencial no Fluminense

Candidato de oposição faz evento nas Laranjeiras, na sede do Tricolor, nesta quinta-feira (30). Adyr Tourinho é o vice da chapa

Arrais é carioca e advogado com atuação na área do direito público. Ele já fez parte do Conselho Deliberativo do clube e conseguiu modificar o estatuto para que fosse possível votar diretamente para presidente. O vice da chapa é Adyr Tourinho, que foi executivo de empresas multinacionais de petróleo, óleo e gás. Presente no evento, o jornalista Ricardo Mazella desistiu da candidatura e se juntou ao Arrais na oposição.

Ademar Arrais lançou a chapa de oposição “O Fluminense Tem Pressa” na noite desta quinta-feira (30), no salão nobre de Laranjeiras, para a eleição presidencial do clube. O pleito ainda não tem data oficial, mas deve acontecer na segunda quinzena de novembro, de acordo com o estatuto.

O número mínimo de assinaturas de sócios é de 200 sócios contribuintes e proprietários para oficializar a candidatura. De acordo com os líderes, este número já foi atingido. O recolhimento delas pode acontecer do dias 1º a 15 de novembro.

O evento contou com a presença de Francisco Horta, ex-presidente do Fluminense. O advogado ocupou a presidência do clube de 1975 a 1977 e é uma figura de grande importância para a história tricolor. Além disso, foi o responsável pela contratação do ídolo Rivellino, grande ícone da Máquina Tricolor, como o time ficou conhecido pelos amantes do futebol.

Missão do novo presidente

Agora, Ademar Arrais entra na disputa para presidência do Fluminense. Mattheus Montenegro, atual vice-presidente geral, e Celso Barros, ex-presidente da Unimed-Rio, já confirmaram suas candidaturas. Luis Monteagudo ainda não oficializou a candidatura.

O presidente que assumir o Fluminense ficará no triênio que começa em janeiro de 2026 e termina em dezembro de 2028. Ele também será o responsável por conduzir o processo de criação e venda de uma SAF para administrar o futebol.