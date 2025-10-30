Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Abel completa cinco anos no Palmeiras em busca de missão histórica na Libertadores

Técnico mais vitorioso da era moderna do Verdão celebra marco simbólico nesta quinta-feira, quando o time precisa reverter 3 a 0 contra a LDU
O Palmeiras vive uma quinta-feira (30) de fortes emoções e contrastes. No mesmo dia em que Abel Ferreira completa cinco anos à frente do clube, o Verdão entra em campo para um dos maiores desafios de sua trajetória recente. A equipe precisa reverter uma desvantagem de 3 a 0 diante da LDU, às 21h30, no Allianz Parque, pela partida de volta da semifinal da Libertadores.

Anunciado em 30 de outubro de 2020, após a saída de Vanderlei Luxemburgo, Abel desembarcou no Brasil em meio a uma crise. Desde então, transformou o Palmeiras em uma potência continental. Em meia década de trabalho, o português soma dez títulos, incluindo duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2022 e 2023), três Paulistas (2022, 2023 e 2024), além de uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

A estreia, contra o Vasco, em novembro de 2020, terminou com vitória por 2 a 0 e marcou o início de uma era de conquistas e estabilidade, algo raro no futebol brasileiro. Em 385 partidas, Abel acumula 224 vitórias, 91 empates e 70 derrotas, com 655 gols marcados e 312 sofridos. Números que o colocam ao lado de Oswaldo Brandão entre os técnicos mais longevos e vitoriosos da história alviverde.

Desafio e esperança no Allianz Parque

Apesar do retrospecto vencedor, o presente impõe um obstáculo gigante. O Palmeiras precisa de quatro gols de diferença para avançar à final da Libertadores e evitar a eliminação. O desafio é inédito sob o comando do português, que nunca reverteu uma derrota por três gols em mata-matas continentais.

Ainda assim, há motivos para acreditar. O Verdão não perdeu em casa nesta edição da Libertadores e ostenta 86% de aproveitamento no Allianz Parque, com 12 gols marcados e apenas um sofrido em cinco jogos. Em 2025, o time venceu por três ou mais gols de diferença em 12 ocasiões.

Além disso, o técnico Tiago Nunes, da LDU, nunca venceu no Allianz, incluindo a derrota nos pênaltis com o Corinthians em 2020. Em entrevista recente, Abel reafirmou a confiança no elenco e na força do estádio.

“Noventa minutos no Allianz Parque é muito tempo. Temos de acreditar no que construímos juntos, com o apoio da nossa torcida. Podemos viver uma noite mágica”, disse.

O momento e o elenco do Palmeiras

A temporada de 2025 trouxe investimentos recordes. Afinal, foram cerca de R$ 688 milhões em 12 contratações. Mas também altos e baixos. Além da derrota no jogo de ida para a LDU, o Palmeiras vem de derrota para o Flamengo e empate com o Cruzeiro, resultados que aumentaram a pressão sobre o elenco.

Mesmo assim, a juventude e o talento são trunfos do time. Flaco López e Vitor Roque brilham no ataque. Afinal,  juntos, somam 41 gols e 10 assistências no ano.

A fortaleza e o peso da história

Desde que chegou, Abel construiu no Allianz uma verdadeira fortaleza verde, mas também viu o estádio ser palco de oito eliminações dolorosas, como para o Athletico-PR (2022), Boca Juniors (2023) e Botafogo (2024). O técnico e o grupo sabem que, para celebrar o aniversário com festa completa, será preciso romper com esse fantasma recente.

Do outro lado, a LDU chega embalada após eliminar Botafogo e São Paulo e terminar a fase de grupos à frente do Flamengo. O time equatoriano não perde por quatro gols de diferença desde 2024, reforçando a dificuldade da missão palmeirense.

Independentemente do desfecho da noite, Abel Ferreira chega a cinco anos de uma trajetória marcante no futebol brasileiro. Ele transformou o Palmeiras em sinônimo de competitividade e mentalidade vencedora, redefinindo o padrão de continuidade e desempenho no país.

Nesta quinta, o técnico português e o Verdão buscam mais um capítulo épico, talvez o mais desafiador de todos, na história de uma era que já está entre as mais vitoriosas do futebol nacional.

