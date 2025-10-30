”Noite mágica” do Palmeiras já aconteceu quase 40 vezes no Allianz, com Abel

Técnico acredita em remontada contra a LDU e aposta na força do estádio, onde o Verdão já venceu 37 vezes por três ou mais gols sob seu comando / Crédito: Jogada 10

O técnico Abel Ferreira convocou a torcida do Palmeiras para uma “noite mágica” nesta quinta-feira (30/10), no Allianz Parque, quando o time tentará uma das maiores viradas da história recente da Libertadores. Após perder por 3 a 0 para a LDU em Quito, o Verdão precisa vencer por quatro gols de diferença para se classificar diretamente à final. Ou por três, para levar a decisão aos pênaltis. “Na quinta, preparem-se para uma noite mágica. Convoco os nossos torcedores para não pararem de cantar. Somos o time da virada, do amor, e mais do que nunca precisamos de vossa ajuda. É isso que acredito. Como vim de baixo, sempre acredito e tenho fé que quinta vai ser uma noite mágica. E para isso vamos precisar da alma da nossa equipe, os torcedores. Só assim vamos fazer o que ninguém acredita. Mas eu acredito”, declarou Abel Ferreira.

Contudo, desde a chegada de Abel, em novembro de 2020, o Palmeiras se acostumou a construir placares expressivos diante da própria torcida. Foram 58 vitórias por três ou mais gols de diferença, sendo 37 delas dentro do Allianz Parque. Um número que reforça o otimismo do treinador e da torcida para o confronto decisivo. No total, o Verdão soma 112 vitórias no estádio sob o comando da comissão técnica portuguesa. Na Libertadores, o retrospecto também impressiona: 18 das 42 vitórias do clube na competição sob Abel foram por três ou mais gols, sendo 42% do total. Desafio inédito para Abel no Palmeiras Apesar do histórico de goleadas, o cenário desta vez é diferente. Sob o comando do português, o Palmeiras nunca conseguiu reverter uma derrota no jogo de ida da Libertadores. Em 2022, o time caiu na semifinal diante do Athletico-PR após perder por 1 a 0 e empatar por 2 a 2 na volta. No ano seguinte, foi eliminado pelo Botafogo nas oitavas, e também ficou fora em 2023 diante do Boca Juniors, nos pênaltis. Todas as derrotas, curiosamente, com o segundo jogo no Allianz Parque.