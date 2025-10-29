Zubeldía aponta falta de eficiência no ataque, mas elogia atuação

Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, e entrou no G6 / Crédito: Jogada 10

Zubeldía completou um mês no comando do Fluminense e conseguiu atingir o seu primeiro objetivo: entrar no G6 do Brasileirão. Afinal, o Tricolor venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, em jogo atrasado pela 12ª rodada, e assumiu a sexta colocação. Contudo, a vitória poderia ter menos emoção se tivesse mais eficiência no ataque. O técnico argentino reconheceu as dificuldades. “Merecíamos concretizar mais as finalizações. Às vezes acontece que somos conscientes de que estamos tendo situações, mas não tomamos a melhor decisão para ampliar o resultado. Tinha a sensação de que se fizéssemos o segundo, chegaríamos ao terceiro. Temos que melhorar (…) Um desafio que temos pela frente para sermos uma equipe que aproveita mais as situações”, disse Zubeldía.