Zubeldía aponta falta de eficiência no ataque, mas elogia atuação

Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, e entrou no G6
Zubeldía completou um mês no comando do Fluminense e conseguiu atingir o seu primeiro objetivo: entrar no G6 do Brasileirão. Afinal, o Tricolor venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, em jogo atrasado pela 12ª rodada, e assumiu a sexta colocação. Contudo, a vitória poderia ter menos emoção se tivesse mais eficiência no ataque. O técnico argentino reconheceu as dificuldades.

“Merecíamos concretizar mais as finalizações. Às vezes acontece que somos conscientes de que estamos tendo situações, mas não tomamos a melhor decisão para ampliar o resultado. Tinha a sensação de que se fizéssemos o segundo, chegaríamos ao terceiro. Temos que melhorar (…) Um desafio que temos pela frente para sermos uma equipe que aproveita mais as situações”, disse Zubeldía.

Assim como ocorreu na vitória sobre o Internacional, no último sábado (25), o Fluminense criou boas oportunidades, mas teve um baixo aproveitamento nas conclusões. Assim, pela terceira vez nos últimos quatro jogos, venceu por 1 a 0. Aliás, três das cinco vitórias desde a chegada de Zubeldía foram pelo placar mínimo. Todas as cinco vitórias, inclusive, dentro de casa.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 47 pontos, ultrapassou o Botafogo e assumiu a sexta colocação. Já o Ceará, por sua vez, ocupa a 14ª colocação com 35, e vê a zona de rebaixamento de perto. Sem jogos atrasados, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), contra o mesmo Vozão, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão.

