Yamal investe quase R$ 70 milhões em mansão de ex-casal Piqué e Shakira; quantia será maior

Camisa 10 do Barcelona tem um planejamento bem definido, que envolve mais milhões de reais, para seus próximos passos com o imóvel / Crédito: Jogada 10

Lamine Yamal materializou o privilégio de ser uma das principais promessas do futebol mundial com uma mansão de alto padrão recém-adquirida nos arredores de Barcelona. Avaliado em 9,5 milhões de libras (cerca de R$ 67 milhões), o imóvel pertenceu a Gerard Piqué durante parte de seu casamento com Shakira, mas deve custar muito mais aos bolsos da joia espanhola.

Seguindo mais detalhes do jornal El País, a nova propriedade de Lamine fica localizada em Esplugues de Llobregat, região nobre e discreta próxima ao CT do Barça. Inclusive, o local também abriga residências de outros jogadores do elenco. Informações locais indicam que o astro catalão buscava exatamente por um local seguro e familiar, mas que também unisse conforto, exclusividade e proximidade do trabalho. Além da localização estratégica, a mansão mansão oferece cerca de 2.000 metros quadrados de área construída. O espaço adquirido pelo jovem ainda inclui quadra de tênis, piscinas coberta e descoberta e até um estúdio de gravação — usado anteriormente por Shakira. Yamal planeja mais custos Apesar de toda estrutura privilegiada, Lamine pretende realizar uma reforma completa na residência. O jovem vista transformar o espaço em um centro de convivência e performance esportiva. Ou seja, com sala de treino e segurança reforçada, além de áreas para receber amigos.

O El País informou que o atacante já se mobiliza para investir uma quantia significativa na modernização do espaço, adaptando-o ao novo estilo de vida que pretende seguir. Salário viabiliza aquisição Lamine renovou seu vínculo com o Barcelona em maio deste ano, com um acordo que não só o mantém no clube por mais seis temporadas como o consagrou camisa 10. O novo contrato prevê ganhos que podem chegar a 30 milhões de euros por ano (cerca de R$ 162 milhões), firmando-o como um dos mais bem pagos do atual elenco. Na lista mais recente da revista Forbes, por exemplo, Lamine figura entre os dez jogadores de futebol com maior rendimento anual do planeta. A publicação apontou para uma arrecadação de cerca de 43 milhões de dólares por ano (R$ 230 milhões), somando salários e receitas publicitárias.