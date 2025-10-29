Xabi Alonso adota postura mais rígida e muda o clima no Real Madrid

Treinador tem controlado o acesso a treinos e vestiários para reforçar a disciplina, enquanto o time apresenta bons resultados

O técnico Xabi Alonso vem chamando atenção no Real Madrid por adotar uma postura mais reservada no dia a dia do clube. De acordo com o jornal ‘The Athletic’, jogadores e pessoas próximas ao elenco descrevem o treinador como “distante e pouco acessível”, bem diferente do estilo de Carlo Ancelotti, que mantinha uma relação próxima e popular entre os atletas.

Desde que assumiu o comando, Xabi Alonso impôs regras mais rígidas. Ele proibiu funcionários que não são essenciais de assistir aos treinos e restringiu o acesso aos vestiários nos jogos em casa. O objetivo é garantir mais privacidade e concentração para o grupo. A entrada de familiares, agentes e amigos nas instalações também passou a ser limitada.

Mesmo com esse novo perfil, o momento da equipe é positivo. Isto porque o Real Madrid é o líder do Campeonato Espanhol com cinco pontos de vantagem sobre o Barcelona, após vencer o primeiro ‘El Clásico’ da temporada por 2 a 1, no último domingo (26).

