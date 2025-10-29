Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Voando no Vasco, Andrés Gómez recebe lobby por convocação na Colômbia

Atacante foi destaque na imprensa colombiana por rápida adaptação ao futebol brasileiro e por titularidade na equipe vascaína
Titular do Vasco, Andréz Gómez ainda busca o seu primeiro gol pelo clube. No entanto, quando o assunto é assistência, ninguém do elenco serviu mais os companheiros desde que o colombiano chegou ao Cruz-Maltino. São quatro passes que terminaram em gols, em 11 jogos.

A rápida adaptação de Andrés Gómez ao Vasco chamou a atenção da imprensa colombiana. Dessa forma, o Diário AS destacou na capa do jornal que o atacante está “voando” no futebol brasileiro.

LEIA MAIS: Torcida do Vasco esgota ingressos para duelo contra o São Paulo pelo Brasileirão

“Andrés Gómez está voando a toda velocidade no Brasil. O ponta colombiano quebrou o cronômetro em um contra-ataque. Ele venceu dois adversários, chegou à entrada da área e cruzou para GB finalizar. Um gol espetacular e uma loucura para o Vasco da Gama, que goleou o Bragantino por 0 a 3”, escreveu Felipe Molina, jornalista do AS.

As boas atuações de Andrés Gómez já lhe renderam pedidos de convocação para a seleção colombiana. Assim, o portal “Futebol Red” destacou a grande jogada do atacante no terceiro gol do Red Bull Bragantino e pediu a atenção do técnico Néstor Lorenzo, da Colômbia.

“O Brasil combinou com ele! Assistência de luxo de Andrés Gómez: atenção Lorenzo”

Entrou e mudou o Vasco

Andrés Gómez se tornou titular após a grande atuação contra o Vitória. O atacante entrou no intervalo no lugar de Vegetti e deu uma assistência para Rayan empatar a partida, que acabou com triunfo do Vasco por 4 a 3. Desde então, o colombiano não saiu do time, que emplacou uma sequência de vitórias sobre Fortaleza, Fluminense e Red Bull Bragantino.

Nesta quarta-feira (29), o elenco do Vasco se reapresenta para iniciar a preparação para o jogo contra o São Paulo. A partida acontece no domingo (2), em São Januário, e a tendência é de que Andrés Gómez siga voando na equipe.

