Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vini Jr. pede desculpas ao Real Madrid por reação explosiva em clássico

Vini Jr. pede desculpas ao Real Madrid por reação explosiva em clássico

Atacante brasileiro se retrata após irritação ao ser substituído contra o Barcelona e tenta recuperar espaço no time de Xabi Alonso
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Vinicius Júnior quebrou o silêncio nesta quarta-feira (29) e pediu desculpas públicas ao Real Madrid e à torcida pelo comportamento que teve durante a vitória sobre o Barcelona por 2 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol. O atacante reconheceu o excesso na reação ao ser substituído e afirmou que sua paixão pelo clube, às vezes, o faz ultrapassar limites.

“Quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real Madrid pela minha reação em El Clásico. Já conversei pessoalmente com meus companheiros, o clube e o presidente durante o treino de hoje”, declarou o camisa 7 nas redes sociais. “Às vezes, a paixão me domina. Sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu espírito competitivo nasce do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa”, completou.

A substituição de Vini ocorreu aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Real já vencia o Barcelona por 2 a 1, no Santiago Bernabéu. Inconformado com a decisão, o jogador discutiu com o técnico Xabi Alonso e chegou a dizer, segundo leitura labial das câmeras, que “era melhor sair do time”.

‘Prometo continuar lutando’

Porém, apesar do episódio, o Real Madrid não pretende aplicar qualquer punição interna. O clube, aliás, entende que o pedido de desculpas foi suficiente e espera, contudo, que o jogador mantenha o foco nas próximas partidas. “Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid”, disse Vini Jr.

O caso também evidenciou o descontentamento do atacante com sua atual condição no elenco. Sob o comando de Xabi Alonso, ele perdeu espaço e tem sido substituído com frequência — em 13 partidas, foi titular em dez e deixou o campo em sete delas. Mesmo assim, soma cinco gols e quatro assistências na temporada 2025/26, desempenho ainda relevante no setor ofensivo.

Inclusive, a indefinição sobre seu papel no time coincide com as negociações pela renovação contratual, paradas desde a última temporada. O vínculo do brasileiro vai até junho de 2027, e ele busca valorização salarial, impulsionada pelo interesse de clubes da Arábia Saudita. Internamente, o Real Madrid avalia ainda o futuro do jogador, que, assim, pode ser usado como moeda de troca em futuras operações de mercado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional vini jr

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar