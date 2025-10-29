Vini Jr. pede desculpas ao Real Madrid por reação explosiva em clássico

Atacante brasileiro se retrata após irritação ao ser substituído contra o Barcelona e tenta recuperar espaço no time de Xabi Alonso

“Quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real Madrid pela minha reação em El Clásico. Já conversei pessoalmente com meus companheiros, o clube e o presidente durante o treino de hoje”, declarou o camisa 7 nas redes sociais. “Às vezes, a paixão me domina. Sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu espírito competitivo nasce do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa”, completou.

Vinicius Júnior quebrou o silêncio nesta quarta-feira (29) e pediu desculpas públicas ao Real Madrid e à torcida pelo comportamento que teve durante a vitória sobre o Barcelona por 2 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol. O atacante reconheceu o excesso na reação ao ser substituído e afirmou que sua paixão pelo clube, às vezes, o faz ultrapassar limites.

A substituição de Vini ocorreu aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Real já vencia o Barcelona por 2 a 1, no Santiago Bernabéu. Inconformado com a decisão, o jogador discutiu com o técnico Xabi Alonso e chegou a dizer, segundo leitura labial das câmeras, que “era melhor sair do time”.

‘Prometo continuar lutando’

Porém, apesar do episódio, o Real Madrid não pretende aplicar qualquer punição interna. O clube, aliás, entende que o pedido de desculpas foi suficiente e espera, contudo, que o jogador mantenha o foco nas próximas partidas. “Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid”, disse Vini Jr.

O caso também evidenciou o descontentamento do atacante com sua atual condição no elenco. Sob o comando de Xabi Alonso, ele perdeu espaço e tem sido substituído com frequência — em 13 partidas, foi titular em dez e deixou o campo em sete delas. Mesmo assim, soma cinco gols e quatro assistências na temporada 2025/26, desempenho ainda relevante no setor ofensivo.

Inclusive, a indefinição sobre seu papel no time coincide com as negociações pela renovação contratual, paradas desde a última temporada. O vínculo do brasileiro vai até junho de 2027, e ele busca valorização salarial, impulsionada pelo interesse de clubes da Arábia Saudita. Internamente, o Real Madrid avalia ainda o futuro do jogador, que, assim, pode ser usado como moeda de troca em futuras operações de mercado.