Vini Jr gasta mais de R$ 100 mil com pedido de namoro a Virginia

As joias, portanto, são da renomada Tiffany & Co. Assim, o anel que o jogador deu para Virginia é da coleção Tiffany Knot, feito em ouro amarelo e cravejado com diamantes. O design simboliza conexão e união, e é avaliado em aproximadamente R$ 18 mil. A outra peça é um bracelete da mesma coleção, possivelmente a segunda joia do presente romântico. O modelo, cravejado de diamantes e vendido no site da marca em Dubai, tem preço estimado entre R$ 51 mil e R$ 53 mil. O atacante Vini Jr oficializou seu relacionamento com Virginia Fonseca nas redes sociais. O astro do Real Madrid publicou a primeira foto de casal em seu feed de Instagram após o pedido. Na legenda, colocou a inicial dos dois entre um emoji de coração. A publicação deixou registros de como se desenrolou o momento romântico do casal. Nota-se ao fundo da foto um coração feito por pétalas de rosas, com balões formando a palavra “Love (amor)”. Na sequência, Vinicius aparece deitado em meio aos balões vermelhos, também em formato de corações.
Os cookies nos ajudam a administrar este site.
Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies.
Política de privacidade
Vini Jr e o pedido de namoro a Virginia
As joias, portanto, são da renomada Tiffany & Co. Assim, o anel que o jogador deu para Virginia é da coleção Tiffany Knot, feito em ouro amarelo e cravejado com diamantes. O design simboliza conexão e união, e é avaliado em aproximadamente R$ 18 mil. A outra peça é um bracelete da mesma coleção, possivelmente a segunda joia do presente romântico. O modelo, cravejado de diamantes e vendido no site da marca em Dubai, tem preço estimado entre R$ 51 mil e R$ 53 mil.
O atacante Vini Jr oficializou seu relacionamento com Virginia Fonseca nas redes sociais. O astro do Real Madrid publicou a primeira foto de casal em seu feed de Instagram após o pedido. Na legenda, colocou a inicial dos dois entre um emoji de coração.
A publicação deixou registros de como se desenrolou o momento romântico do casal. Nota-se ao fundo da foto um coração feito por pétalas de rosas, com balões formando a palavra “Love (amor)”. Na sequência, Vinicius aparece deitado em meio aos balões vermelhos, também em formato de corações.
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar