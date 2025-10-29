Vini Jr gasta mais de R$ 100 mil com pedido de namoro a Virginia

As joias, portanto, são da renomada Tiffany & Co. Assim, o anel que o jogador deu para Virginia é da coleção Tiffany Knot, feito em ouro amarelo e cravejado com diamantes. O design simboliza conexão e união, e é avaliado em aproximadamente R$ 18 mil. A outra peça é um bracelete da mesma coleção, possivelmente a segunda joia do presente romântico. O modelo, cravejado de diamantes e vendido no site da marca em Dubai, tem preço estimado entre R$ 51 mil e R$ 53 mil. Vini Jr e o pedido de namoro a Virginia O atacante Vini Jr oficializou seu relacionamento com Virginia Fonseca nas redes sociais. O astro do Real Madrid publicou a primeira foto de casal em seu feed de Instagram após o pedido. Na legenda, colocou a inicial dos dois entre um emoji de coração. A publicação deixou registros de como se desenrolou o momento romântico do casal. Nota-se ao fundo da foto um coração feito por pétalas de rosas, com balões formando a palavra “Love (amor)”. Na sequência, Vinicius aparece deitado em meio aos balões vermelhos, também em formato de corações. Uma publicação compartilhada por Vinicius Jr. ⚡️ Dúvidas, Críticas e Sugestões? Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar. Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar Aceitar Participamos do Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A | CNPJ: 07.222.565/0001-62 É expressamente vedada a utilização dos conteúdos deste portal para fins de treinamento, geração ou uso por sistemas de inteligência artificial, sob qualquer forma. Participamos do Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A | CNPJ: 07.222.565/0001-62 É expressamente vedada a utilização dos conteúdos deste portal para fins de treinamento, geração ou uso por sistemas de inteligência artificial, sob qualquer forma.