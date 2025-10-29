Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vini Jr gasta mais de R$ 100 mil com pedido de namoro a Virginia

Jogador e influencer oficializaram relação nas redes sociais após surpresa de atacante em hotel luxuoso na França
Apaixonado, Vini Jr se esforçou para conseguir conquistar Virginia. Sem poupar, o jogador do Real Madrid gastou mais de R$ 100 mil para oficializar o relacionamento com a influenciadora.

Na última terça-feira (28), o casal postou nas redes sociais imagens da surpresa que o jogador fez a empresária no Hôtel de Paris Monte-Carlo um dos mais renomados e sofisticados do mundo.  De acordo com “o Globo”, as diárias do local variam de R$ 5.900, para os quartos clássicos, podendo chegar a R$ 28 mil para as suítes mais exclusivas.

Além disso, o atacante desembolsou mais dinheiro para decorar o quarto com pétalas de rosas vermelhas, balões, ursinhos de pelúcia, flores e duas joias de luxo, avaliadas em cerca de R$ 70 mil, de acordo com o “Portal Léo Dias”.

As joias, portanto, são da renomada Tiffany & Co. Assim, o anel que o jogador deu para Virginia é da coleção Tiffany Knot, feito em ouro amarelo e cravejado com diamantes. O design simboliza conexão e união, e é avaliado em aproximadamente R$ 18 mil. A outra peça é um bracelete da mesma coleção, possivelmente a segunda joia do presente romântico. O modelo, cravejado de diamantes e vendido no site da marca em Dubai, tem preço estimado entre R$ 51 mil e R$ 53 mil.

Vini Jr e o pedido de namoro a Virginia

O atacante Vini Jr oficializou seu relacionamento com Virginia Fonseca nas redes sociais. O astro do Real Madrid publicou a primeira foto de casal em seu feed de Instagram após o pedido. Na legenda, colocou a inicial dos dois entre um emoji de coração.

A publicação deixou registros de como se desenrolou o momento romântico do casal. Nota-se ao fundo da foto um coração feito por pétalas de rosas, com balões formando a palavra “Love (amor)”. Na sequência, Vinicius aparece deitado em meio aos balões vermelhos, também em formato de corações.

 

