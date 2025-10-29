Vini Jr avalia saída do Real Madrid e pode reforçar outro campeão europeu

Atacante brasileiro vive desgaste com o técnico Xabi Alonso e vê com bons olhos a possibilidade de jogar em uma nova liga

Vini Jr pode estar considerando deixar o Real Madrid e se transferir para o PSG. De acordo com informações da imprensa espanhola, divulgadas nesta quarta-feira (29), o atacante brasileiro se sente atraído pelo estilo de jogo e pela liderança de Luis Enrique, enquanto vive um momento de tensão com o técnico Xabi Alonso no clube merengue.

O clima entre os dois piorou depois do clássico contra o Barcelona, vencido pelo Real por 2 a 1 no último domingo (26). Substituído aos 27 minutos, Vini deixou o campo irritado e chegou a gritar: “Sempre eu! Vou embora!”. Mesmo com o pedido de desculpas público feito depois da partida, a relação entre o jogador e o treinador estaria bastante desgastada.

Dessa maneira, o ‘Goal.com’ aponta o PSG como o principal destino caso o atacante decida sair. O camisa 7 veria com bons olhos a chance de trabalhar com Luis Enrique, por quem tem grande admiração.

O contrato do brasileiro com o Real Madrid vai até junho de 2027, mas o impasse nas negociações por um aumento salarial abre espaço para uma possível saída. Se o clube não apresentar uma proposta mais vantajosa no meio do ano, pode acabar sendo obrigado a vendê-lo para evitar uma saída gratuita no futuro. Esta situação, de acordo com os jornais locais, preocupa o presidente Florentino Pérez.

Atento à situação, o PSG estaria pronto para agir e apresentar uma oferta caso o conflito entre Vini Jr e o técnico Xabi Alonso continue.