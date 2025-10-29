Vini e Virginia têm segunda foto mais curtida do Instagram em 2025; Neymar aparece no top-5

Publicação de namoro entre o astro do Real Madrid e a empresária da We Pink ultrapassou a marca de 10 milhões de likes em horas

A foto que oficializou o namoro entre Vini Jr. e Virginia Fonseca já ficou marcada na retrospectiva do ano. Publicado às 11h13 dessa terça-feira (28), o post se tornou o segundo mais curtido do Instagram em 2025 após ultrapassar a marca de 10 milhões de likes em poucas horas. A imagem só fica atrás do encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, compartilhada no perfil do líder brasileiro, com mais de 22 milhões.

O primeiro registro público do casal também soma um milhão de comentários, mais de cinco milhões de compartilhamentos e 450 mil republicações em perfis pessoais. Compartilhada como publicação conjunta, a foto oficializou os rumores de romance que circulavam desde julho.

Os encontros entre Vinicius e Virginia começaram a chamar atenção ainda nas celebrações de aniversário do atleta, em julho, no Rio. Embora não houvesse declarações públicas de romance, flagras entre os dois passaram a ser constantes, entre eventos e viagens, além das interações abertas nas redes sociais.

Já a confirmação veio após um período conturbado entre o casal, por meio de uma postagem com três imagens do cenário romântico em que ocorreu o pedido. Na legenda, as iniciais dos dois, ambos com a letra “V”, entre coração. O post conjunto mobilizou pelo menos 110 milhões de pessoas — se somado os números de seguidores em cada conta.