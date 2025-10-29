Vasco será tratado pela Nike como clube global e terá material de primeira linha

Cruz-Maltino está próximo de assinar um contrato de 7 anos com a empresa americana e terá uniforme com a mesma tecnologia da Seleção Brasileira

Assim como a Seleção Brasileira, o Vasco terá os uniformes produzidos com a maior tecnologia da Nike. Além disso, as camisas do Cruz-Maltino serão comercializadas nas principais lojas da empresa por todo o mundo.

O Vasco e a Nike acertam os últimos detalhes do contrato de fornecimento de material esportivo. A expectativa é de que o vínculo, válido por sete anos, seja assinado no próximo mês. O que se sabe é que o Cruz-Maltino será tratado como um clube global dentro do portifólio da empresa americana.

Nos últimos meses, a Nike também vem se reunindo com lojistas com o intuito de apresentar parte do enxoval que será produzido pela empresa, além de entender os processos de distribuição e logística. Dessa forma, um protótipo da camisa foi mostrado, assim como o preço que pode ser praticado nas lojas.

A expectativa é de que o Vasco possa arrecadar cerca de R$ 40 milhões por ano com o novo contrato com o Nike. Esse valor pode sofrer alteração dependendo da quantidade de vendas e do sucesso esportivo.

A Nike venceu a concorrência da Puma, que também negociava com o Vasco. A Kappa, que tem contrato até o final do ano, buscou uma renovação, mas a proposta não chegou nem perto dos valores da negociação do clube com a empresa americana.