Vagner Mancini assina contrato com o Bragantino e terá primeiro contato com o elenco

Vagner Mancini assina contrato com o Bragantino e terá primeiro contato com o elencoComandante chega para ser o substituto de Fernando Seabra, demitido após a derrota por 3 a 0 para o Vasco pelo Brasileirão
O Red Bull Bragantino agiu rápido no mercado depois de anunciar a demissão do técnico Fernando Seabra. Assim, o clube paulista já garantiu a chegada do experiente Vagner Mancini, que esteve no centro de treinamento, na manhã desta quarta-feira (29), para assinar o contrato, após sua passagem pelo Goiás, que disputa a Série B. A informação é do portal “ge”.
Dessa forma, o novo comandante, que aguarda apenas o anúncio oficial, assinou o novo vínculo até o fim desta temporada. Ele terá pela frente oito partidas pelo Massa Bruta, que se distanciou do G6 e vive má fase no Campeonato Brasileiro.
Ao longo da tarde, o treinador terá o primeiro contato com o elenco, que se prepara para a próxima rodada. Afinal, a equipe mede forças com o Bahia, neste domingo (2), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada.
Vagner Mancini, de 59 anos, trabalhou em outra oportunidade com Diego Cerri, diretor executivo do Bragantino, e terá a missão de afastar o time da zona do rebaixamento e garantir a vaga na Sul-Americana-2026.
Por fim, no momento, o Massa Bruta ocupa a 12º colocação do Brasileirão, com 36 pontos, cinco a mais que o Vitória, primeiro time dentro da degola. Além disso, o time de Bragança Paulista tem a segunda pior campanha do returno e perdeu as últimas três partidas, para Palmeiras, Juventude e Vasco.
