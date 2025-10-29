Vagner Mancini assina contrato com o Bragantino e terá primeiro contato com o elenco

Comandante chega para ser o substituto de Fernando Seabra, demitido após a derrota por 3 a 0 para o Vasco pelo Brasileirão

O Red Bull Bragantino agiu rápido no mercado depois de anunciar a demissão do técnico Fernando Seabra. Assim, o clube paulista já garantiu a chegada do experiente Vagner Mancini, que esteve no centro de treinamento, na manhã desta quarta-feira (29), para assinar o contrato, após sua passagem pelo Goiás, que disputa a Série B. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o novo comandante, que aguarda apenas o anúncio oficial, assinou o novo vínculo até o fim desta temporada. Ele terá pela frente oito partidas pelo Massa Bruta, que se distanciou do G6 e vive má fase no Campeonato Brasileiro.