Torcedores do Flamengo vão chegando a Avellaneda

Trio de Brasília, que segue o Fla desde 2019, realiza "bate-volta" na Argentina para buscar classificação à final da Libertadores / Crédito: Jogada 10

Três amigos de Brasília já se encontram nos arredores do estádio Presidente Perón, onde o Flamengo enfrenta o Racing (ARG), nesta quarta-feira (29), valendo vaga na final da Libertadores. Assim, Rony, Gabriel e Edmundo (!) atenderam à reportagem do Jogada10, já presente no local da ocorrência. LEIA MAIS: “Partida da vida”: Diário Olé destaca importância de Racing x Flamengo

Edmundo brincou sobre o próprio nome, visto que é homônimo de um dos maiores ídolos do arquirrival do Flamengo, o Vasco. “É uma homenagem ao meu tio. Toda vez era uma pergunta: ‘É o animal?’ (risos)”, referindo ao apelido do ex-jogador. Ele seguiu, explicando que, apesar da coincidência, é fanático pelo Mengão. “Sempre me perguntam se eu sou o animal, ou se eu torço para o Vasco. Mas, graças a Deus, eu fui bem criado. Quando ele foi jogar no Flamengo (1995), não vou dizer que fiquei feliz, mas foi tão insignificante a presença dele lá, passou tão rápido, acabou que ele não jogou bem”, detalhou.

Primeira vez ao lado do Flamengo na Argentina Sobre a viagem, o trio revelou que é a primeira vez que segue o Flamengo na Argentina, apesar de já terem conhecido outros países. “Já seguimos o Flamengo há um tempo, desde 2019. Esse ano de 2019 foi o que mais vimos jogos. Já passamos muito perrengue. Já sofremos demais, antes. Especialmente em 2004, na final da Copa do Brasil contra o Santo André”, disse Edmundo, que seguiu. “Para ver o Flamengo, é a primeira vez (que estão na Argentina). Mas já fomos para Guayaquil (Equador), Lima (Peru)… “, disse.

Gabriel e Edmundo, que chegaram na terça-feira (28) à noite, afirmaram que marcaram rápida presença no evento da Fla Buenos Aires, consulado oficial do Flamengo na capital argentina. “Fomos lá ontem (terça), sim. Mas estava muito cheio e a gente queria comer, então fomos para um bar próximo”, disse Gabriel. Já Rony chegou nesta quarta e já voltará nesta quinta-feira às 7h (de Brasília). O cansaço, porém, fica em segundo plano para o torcedor.