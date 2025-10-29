Torcedores do Flamengo vão chegando a Avellaneda

Torcedores do Flamengo vão chegando a AvellanedaTrio de Brasília, que segue o Fla desde 2019, realiza "bate-volta" na Argentina para buscar classificação à final da Libertadores
Três amigos de Brasília já se encontram nos arredores do estádio Presidente Perón, onde o Flamengo enfrenta o Racing (ARG), nesta quarta-feira (29), valendo vaga na final da Libertadores. Assim, Rony, Gabriel e Edmundo (!) atenderam à reportagem do Jogada10, já presente no local da ocorrência.
Edmundo brincou sobre o próprio nome, visto que é homônimo de um dos maiores ídolos do arquirrival do Flamengo, o Vasco.
“É uma homenagem ao meu tio. Toda vez era uma pergunta: ‘É o animal?’ (risos)”, referindo ao apelido do ex-jogador.
Ele seguiu, explicando que, apesar da coincidência, é fanático pelo Mengão.
“Sempre me perguntam se eu sou o animal, ou se eu torço para o Vasco. Mas, graças a Deus, eu fui bem criado. Quando ele foi jogar no Flamengo (1995), não vou dizer que fiquei feliz, mas foi tão insignificante a presença dele lá, passou tão rápido, acabou que ele não jogou bem”, detalhou.
Primeira vez ao lado do Flamengo na Argentina
Sobre a viagem, o trio revelou que é a primeira vez que segue o Flamengo na Argentina, apesar de já terem conhecido outros países.
“Já seguimos o Flamengo há um tempo, desde 2019. Esse ano de 2019 foi o que mais vimos jogos. Já passamos muito perrengue. Já sofremos demais, antes. Especialmente em 2004, na final da Copa do Brasil contra o Santo André”, disse Edmundo, que seguiu.
“Para ver o Flamengo, é a primeira vez (que estão na Argentina). Mas já fomos para Guayaquil (Equador), Lima (Peru)… “, disse.
Gabriel e Edmundo, que chegaram na terça-feira (28) à noite, afirmaram que marcaram rápida presença no evento da Fla Buenos Aires, consulado oficial do Flamengo na capital argentina.
“Fomos lá ontem (terça), sim. Mas estava muito cheio e a gente queria comer, então fomos para um bar próximo”, disse Gabriel.
Já Rony chegou nesta quarta e já voltará nesta quinta-feira às 7h (de Brasília). O cansaço, porém, fica em segundo plano para o torcedor.
“É bate-volta, estou virado. Eu cheguei hoje. Voltar amanhã cedo, mas é isso, tudo pelo Flamengo”, encerrou.
A bola rola para Racing x Flamengo a partir das 21h30, no Cilindro de Avellaneda. Com a vitória por 1 a 0 na ida, o Fla joga por um empate para chegar à sua quinta final de Libertadores na história.
