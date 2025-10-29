Torcedor do Flamengo conta saga rumo à Buenos Aires

Torcedor do Flamengo conta saga rumo à Buenos AiresEnzo, de 23 anos, saiu de São Paulo nesta quarta (29/10), dia do jogo contra o Racing (ARG), pela Libertadores
Uma semifinal de Libertadores exige sacrifícios. E o torcedor do Flamengo, Enzo Fico, de 23 anos, contou ao Jogada10 um pouco de sua saga rumo à Argentina, onde o Fla enfrenta o Racing (ARG), nesta quarta-feira (29/10), pela semifinal da Libertadores.
Segundo o jovem, saiu de sua cidade – São Paulo – ainda nesta quarta pela manhã, com pouquíssimo tempo de descanso.
“Eu saí de São Paulo às 7 horas da manhã. Fui para o aeroporto de madrugada, então saí de manhã, então estou bem cansado. Estou sem dormir desde a noite de ontem, mas vim aí. É na raça, na vontade de ver esse jogo maravilhoso de semifinal. Então, não tem nada maior do que isso. Independente do cansaço ou do sono, a gente está sempre muito feliz”, afirmou Enzo.
Ele também revelou que já comprou passagem, mas talvez siga em Buenos Aires. Tudo vai depender, claro, do resultado da semifinal.
“A volta depende de como for hoje, vamos ver, né? Mas a volta já está para sexta. Eu peguei a passagem para quarta e quinta, porque o jogo poderia ser quarta ou quinta. Mas aí eu vou voltar sexta, amanhã ainda vou curtir aqui em Buenos Aires. Mas a ideia mesmo era vir hoje aqui, conhecer o Cilindro e ver esse jogo maravilhoso”, disse.
Enzo, no entanto, já está acostumado a viajar para seguir clubes. Afinal, trata-se de seu trabalho: viver o futebol.
“Na verdade, se eu for falar a minha realidade do fato, eu trabalho com futebol, então eu já viajei bastante para ver times fora do país, mas não especificamente só do Flamengo. Já tiveram outros, inclusive São Paulo, Palmeiras, Santos, outros. Como trabalho com esse tema do futebol, é isso, eu viajo bastante, então não é a primeira vez. Já estou acostumado com esse cenário aqui na Argentina”, detalhou ao J10.
