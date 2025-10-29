STJD adia julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo

Atacante rubro-negro seria julgado nesta quinta (30), após jogo contra o Racing. Órgão ainda não agendou nova data da sessão

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, não terá julgamento no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na manhã desta quinta-feira (30), no caso de manipulação de apostas. O órgão, afinal, adiou todas as sessões agendadas para o restante desta semana, entre elas, a do jogador rubro-negro. A informação inicial foi do “Extra”.

O STJD ainda não informou o motivo do adiamento nem uma futura data para a audiência, mas a defesa de Bruno Henrique já foi comunicada da decisão. O camisa 27, aliás, atua sob efeito suspensivo após condenação a 12 jogos de suspensão e multa em primeira instância. A pena vale apenas para partidas do Campeonato Brasileiro.

Bruno Henrique está com a equipe do Flamengo na Argentina, para o jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Racing. A partida se inicia às 21h30. Os brasileiros precisam de apenas um empate para se garantir na decisão da competição continental.

Na primeira instância, o STJD puniu Bruno Henrique com 12 jogos de suspensão e uma multa de R$ 60 mil por “atuar de forma contrária à ética desportiva” (Artigo 243-A). Ele, no entanto, foi absolvido da acusação de ter agido “de modo prejudicial à equipe” (Artigo 243). Agora, a Procuradoria busca alterar essa absolvição. A entidade procura argumentar que o jogador obteve benefício pessoal ao avisar parentes sobre o cartão. Além disso, que o episódio prejudicou o clube, afetando a imagem e o valor de mercado do atleta.

O caso, que ganhou grande repercussão, pode levar a uma punição ainda mais rigorosa. Se o pleno STJD aceitar o recurso da Procuradoria, Bruno Henrique pode pegar até dois anos de suspensão.