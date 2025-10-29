STJD adia julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo

STJD adia julgamento de Bruno Henrique, do FlamengoAtacante rubro-negro seria julgado nesta quinta (30), após jogo contra o Racing. Órgão ainda não agendou nova data da sessão
O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, não terá julgamento no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na manhã desta quinta-feira (30), no caso de manipulação de apostas. O órgão, afinal, adiou todas as sessões agendadas para o restante desta semana, entre elas, a do jogador rubro-negro. A informação inicial foi do “Extra”.
O STJD ainda não informou o motivo do adiamento nem uma futura data para a audiência, mas a defesa de Bruno Henrique já foi comunicada da decisão. O camisa 27, aliás, atua sob efeito suspensivo após condenação a 12 jogos de suspensão e multa em primeira instância. A pena vale apenas para partidas do Campeonato Brasileiro.
Bruno Henrique está com a equipe do Flamengo na Argentina, para o jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Racing. A partida se inicia às 21h30. Os brasileiros precisam de apenas um empate para se garantir na decisão da competição continental.
Na primeira instância, o STJD puniu Bruno Henrique com 12 jogos de suspensão e uma multa de R$ 60 mil por “atuar de forma contrária à ética desportiva” (Artigo 243-A). Ele, no entanto, foi absolvido da acusação de ter agido “de modo prejudicial à equipe” (Artigo 243). Agora, a Procuradoria busca alterar essa absolvição. A entidade procura argumentar que o jogador obteve benefício pessoal ao avisar parentes sobre o cartão. Além disso, que o episódio prejudicou o clube, afetando a imagem e o valor de mercado do atleta.
O caso, que ganhou grande repercussão, pode levar a uma punição ainda mais rigorosa. Se o pleno STJD aceitar o recurso da Procuradoria, Bruno Henrique pode pegar até dois anos de suspensão.
Bruno Henrique é alvo na Justiça
Bruno Henrique também virou réu na Justiça Comum, com base nas investigações realizadas pela Polícia Federal. Ele terá julgamento no Distrito Federal pelo artigo 200 da Lei Geral do Esporte, com pena que pode chegar de dois a seis anos de prisão.
O atacante recebeu denúncia pelo Ministério Público do DF junto ao irmão e outras sete pessoas. As investigações apontaram que, em uma conversa com Wander, o atacante do Flamengo contou que iria receber o terceiro cartão amarelo, para cumprir suspensão na partida seguinte. O aumento nas apostas de cartão amarelo para Bruno Henrique, afinal, chamou a atenção das casas de apostas, que acionaram a Polícia Federal.