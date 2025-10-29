Sem rolê aleatório! Ronaldinho declara torcida para o Flamengo na Libertadores

Sem rolê aleatório! Ronaldinho declara torcida para o Flamengo na LibertadoresJogador defendeu clube e conquistou título do Campeonato Carioca; Rubro-Negro tem jogo decisivo contra o Racing
Ronaldinho Gaúcho não fez um rolê aleatório dessa vez. O ex-jogador declarou nas redes sociais nesta quarta-feira (29), sua torcida pelo Flamengo na Libertadores. Há 15 anos, o craque defendeu o Rubro-Negro.
Dessa forma, Ronaldinho comentou em uma publicação feita pelo Flamengo nas redes sociais. Ele escreveu “Vamo Mengo” com letras maiúsculas, além de emojis preto e vermelho e de uma mãozinha.
VAMOOO MENGOO
