São Paulo volta aos treinos com Cédric, Oscar e Calleri em transição

Trio deu seguimento em suas recuperações, mas segue fora. Tolói deve ser reforço no Tricolor para o jogo contra o Vasco

O lateral-direito Cédric, fora das últimas três partidas, apareceu no gramado para um complemento físico com bola após realizar tratamento no Reffis Plus. O jogador se recupera de uma fratura no dedo do pé direito (hálux) e só retornará quando estiver sem dores.

O São Paulo se reapresentou na manhã desta quarta-feira (29/10), no CT da Barra Funda, e deu início à preparação para o duelo com o Vasco da Gama, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo ainda lida com uma lista significativa de desfalques, mas recebeu boas notícias no departamento médico.

Outros dois atletas em fase de transição também marcaram presença no campo: 0 atacante Calleri, que realiza trabalhos físicos específicos, e o meia Oscar, que alterna entre atividades leves e acompanhamento fisioterápico. Ambos, no entanto, não devem estar à disposição para o confronto diante dos cariocas.

Em contrapartida, o zagueiro Rafael Tolói treinou sem restrições e participou normalmente de todas as atividades com o elenco. Recuperado de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, o defensor deve voltar a ser relacionado por Crespo após algumas semanas fora.

Durante o treino, a comissão técnica trabalhou exercícios de posse de bola e movimentação ofensiva, com foco na construção de jogadas rápidas e pressão pós-perda.

Com Luciano e Maik suspensos, Crespo terá de ajustar o setor ofensivo. Um provável São Paulo para enfrentar o Vasco tem: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino (Ferraresi); Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas e Tapia.