São Paulo projeta R$ 120 milhões com shows e justifica saída do Morumbis

São Paulo projeta R$ 120 milhões com shows e justifica saída do MorumbisDiretoria é criticada por tirar time de casa na reta final, mas defende contrato que já rendeu R$ 60 milhões ao clube
O São Paulo está enfrentando críticas por tirar o time do Morumbis nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. No entanto, a diretoria justifica a decisão com base no lucrativo contrato que o clube possui com a Live Nation. O clube calcula que receberá, no mínimo, mais R$ 120 milhões pelo acordo de realização de shows no estádio até 2031. Inclusive, este valor se soma aos cerca de R$ 60 milhões que o clube já faturou desde a assinatura do primeiro acordo, no fim de 2023.
O contrato prevê que o clube receba os valores conforme a realização dos eventos. Basicamente, o acordo garante ao menos 36 apresentações até 2031, o que dá uma média de seis por ano. Se o clube cumprir apenas essa meta, ele receberá os R$ 120 milhões. Porém, esse número pode ser maior. Além disso, a partir dos shows deste ano, o São Paulo passa a ter participação na bilheteria. O Tricolor também lucra com alimentos, bebidas e merchandising, recebendo valores líquidos.
A saber, o clube programa os eventos com muita antecedência e por isso, já estuda possibilidades até para 2028. O São Paulo, contudo, tem a prerrogativa de vetar eventos caso as datas sejam prejudiciais ao calendário do futebol. Nesse sentido, a diretoria vê a pausa para a Copa do Mundo de 2026 e a provável paralisação para a Copa Feminina de 2027, no Brasil, como janelas importantes para aliviar o calendário.
O presidente Julio Casares rebateu esta recente polêmica sobre onde o São Paulo fará seus jogos finais da temporada. Nesta quarta-feira (29), ele afirmou que a CBF prejudicou o clube ao alterar o calendário deste ano, antecipando o fim do Brasileirão. Consequentemente, o Tricolor terá de jogar suas últimas quatro partidas na Vila Belmiro, já que o Morumbis receberá uma maratona de shows em novembro, incluindo bandas como Oasis e Linkin Park.
