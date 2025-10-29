São Paulo projeta R$ 120 milhões com shows e justifica saída do Morumbis

O São Paulo está enfrentando críticas por tirar o time do Morumbis nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. No entanto, a diretoria justifica a decisão com base no lucrativo contrato que o clube possui com a Live Nation. O clube calcula que receberá, no mínimo, mais R$ 120 milhões pelo acordo de realização de shows no estádio até 2031. Inclusive, este valor se soma aos cerca de R$ 60 milhões que o clube já faturou desde a assinatura do primeiro acordo, no fim de 2023.

O contrato prevê que o clube receba os valores conforme a realização dos eventos. Basicamente, o acordo garante ao menos 36 apresentações até 2031, o que dá uma média de seis por ano. Se o clube cumprir apenas essa meta, ele receberá os R$ 120 milhões. Porém, esse número pode ser maior. Além disso, a partir dos shows deste ano, o São Paulo passa a ter participação na bilheteria. O Tricolor também lucra com alimentos, bebidas e merchandising, recebendo valores líquidos.