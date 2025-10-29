Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo manifesta interesse de renovar com Felipe Negrucci

Cria da base tem contrato com o Tricolor até julho do ano que vem e já atuou em quatro partidas pelo time principal nesta temporada
O São Paulo começou a se movimentar para renovar o contrato do volante Felipe Negrucci. O jogador de 21 anos é cria da base do Tricolor e já atuou em quatro partidas pela equipe principal nesta temporada. O capitão do título da Copinha tem contrato com o clube até julho do ano que vem e pode assinar um pré-contrato com outra equipe no início de 2026.

Por conta da cidadania italiana, o jogador já recebeu sondagens de três clubes europeus no primeiro semestre. Entretanto, preferiu seguir no São Paulo, acreditando que conseguiria ter mais oportunidades no time. A ideia do Tricolor é conseguir estender o vínculo com o volante até o final deste ano.

Negrucci estreou como profissional em janeiro, na estreia do Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP. Entretanto, o volante só voltou a ter uma nova oportunidade em setembro, iniciando o clássico contra o Santos. Duas rodadas depois, teve mais uma chance como titular, contra o Fortaleza. O jogador entrou na reta final da última partida, na vitória contra o Bahia.

