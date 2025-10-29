São Paulo manifesta interesse de renovar com Felipe Negrucci

São Paulo manifesta interesse de renovar com Felipe NegrucciCria da base tem contrato com o Tricolor até julho do ano que vem e já atuou em quatro partidas pelo time principal nesta temporada
O São Paulo começou a se movimentar para renovar o contrato do volante Felipe Negrucci. O jogador de 21 anos é cria da base do Tricolor e já atuou em quatro partidas pela equipe principal nesta temporada. O capitão do título da Copinha tem contrato com o clube até julho do ano que vem e pode assinar um pré-contrato com outra equipe no início de 2026.
Por conta da cidadania italiana, o jogador já recebeu sondagens de três clubes europeus no primeiro semestre. Entretanto, preferiu seguir no São Paulo, acreditando que conseguiria ter mais oportunidades no time. A ideia do Tricolor é conseguir estender o vínculo com o volante até o final deste ano.
Negrucci estreou como profissional em janeiro, na estreia do Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP. Entretanto, o volante só voltou a ter uma nova oportunidade em setembro, iniciando o clássico contra o Santos. Duas rodadas depois, teve mais uma chance como titular, contra o Fortaleza. O jogador entrou na reta final da última partida, na vitória contra o Bahia.
