Santos pode se livrar do rebaixamento com “aproveitamento perfeito” na Vila

Com 32 pontos em 29 jogos, Peixe precisa de 15 para atingir “pontuação mágica” e vê sequência em casa como decisiva para se manter na elite / Crédito: Jogada 10

O torcedor do Santos segue fazendo contas rodada após rodada, mas a matemática pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro pode ser menos complexa do que parece. De acordo com as projeções históricas, 47 pontos costumam ser suficientes para garantir um lugar na elite nacional. Assim, o time de Juan Pablo Vojvoda pode atingir essa meta apenas com vitórias em casa. Atualmente, o Santos soma 32 pontos em 29 partidas, restando 15 pontos para chegar ao número considerado seguro. Coincidentemente, é exatamente a quantidade de pontos em disputa na Vila Belmiro até o fim do torneio. O Peixe ainda receberá Fortaleza, Palmeiras, Mirassol, Sport e Cruzeiro diante de seu torcedor.

Fora de casa, o desafio será ainda mais árduo: o Alvinegro Praiano enfrentará Flamengo, Palmeiras, Internacional e Juventude. Desempenho em casa preocupa Apesar de a Vila Belmiro ser historicamente um reduto difícil para os adversários, o desempenho santista em 2025 tem deixado a desejar. Afinal, o time apresenta aproveitamento de apenas 45,2% como mandante, o terceiro pior da Série A, à frente apenas de Fortaleza (41,6%) e Sport (23,8%). Nesta edição do Brasileirão, o Santos ainda não conseguiu engatar duas vitórias consecutivas em casa. Na rodada passada, o time desperdiçou uma grande oportunidade de abrir vantagem sobre a zona de rebaixamento ao perder para o Vitória, concorrente direto, dentro da Vila. Ao todo, o Peixe disputou 14 partidas como mandante, sendo 11 na Vila Belmiro e outras três em estádios alternativos, sendo Morumbis (contra Juventude e Vasco) e Allianz Parque (diante do Ceará).

Santos terá adversários duros pela frente As cinco partidas restantes em casa prometem alto grau de dificuldade. Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol estão entre os melhores visitantes do Brasileirão, ocupando, respectivamente, o 1º, 3º e 5º lugares no ranking de desempenho fora de casa. Por outro lado, Fortaleza e Sport aparecem na outra ponta da tabela e podem representar as melhores oportunidades de pontuação. Os cearenses venceram apenas uma partida como visitantes (justamente contra o Juventude), enquanto os pernambucanos têm o pior aproveitamento fora de casa, com dez derrotas em 15 jogos e uma única vitória, diante do Grêmio. Mesmo com um desempenho irregular, o Santos sabe que a permanência na elite depende, em grande parte, de sua força na Vila Belmiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda tenta reconstruir a confiança da equipe e resgatar o protagonismo diante da torcida.