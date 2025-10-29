Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos pode se livrar do rebaixamento com “aproveitamento perfeito” na Vila

Com 32 pontos em 29 jogos, Peixe precisa de 15 para atingir “pontuação mágica” e vê sequência em casa como decisiva para se manter na elite
O torcedor do Santos segue fazendo contas rodada após rodada, mas a matemática pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro pode ser menos complexa do que parece. De acordo com as projeções históricas, 47 pontos costumam ser suficientes para garantir um lugar na elite nacional. Assim, o time de Juan Pablo Vojvoda pode atingir essa meta apenas com vitórias em casa.

Atualmente, o Santos soma 32 pontos em 29 partidas, restando 15 pontos para chegar ao número considerado seguro. Coincidentemente, é exatamente a quantidade de pontos em disputa na Vila Belmiro até o fim do torneio. O Peixe ainda receberá Fortaleza, Palmeiras, Mirassol, Sport e Cruzeiro diante de seu torcedor.

Fora de casa, o desafio será ainda mais árduo: o Alvinegro Praiano enfrentará Flamengo, Palmeiras, Internacional e Juventude.

Desempenho em casa preocupa

Apesar de a Vila Belmiro ser historicamente um reduto difícil para os adversários, o desempenho santista em 2025 tem deixado a desejar. Afinal, o time apresenta aproveitamento de apenas 45,2% como mandante, o terceiro pior da Série A, à frente apenas de Fortaleza (41,6%) e Sport (23,8%).

Nesta edição do Brasileirão, o Santos ainda não conseguiu engatar duas vitórias consecutivas em casa. Na rodada passada, o time desperdiçou uma grande oportunidade de abrir vantagem sobre a zona de rebaixamento ao perder para o Vitória, concorrente direto, dentro da Vila.

Ao todo, o Peixe disputou 14 partidas como mandante, sendo 11 na Vila Belmiro e outras três em estádios alternativos, sendo Morumbis (contra Juventude e Vasco) e Allianz Parque (diante do Ceará).

Santos terá adversários duros pela frente

As cinco partidas restantes em casa prometem alto grau de dificuldade. Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol estão entre os melhores visitantes do Brasileirão, ocupando, respectivamente, o 1º, 3º e 5º lugares no ranking de desempenho fora de casa.

Por outro lado, Fortaleza e Sport aparecem na outra ponta da tabela e podem representar as melhores oportunidades de pontuação. Os cearenses venceram apenas uma partida como visitantes (justamente contra o Juventude), enquanto os pernambucanos têm o pior aproveitamento fora de casa, com dez derrotas em 15 jogos e uma única vitória, diante do Grêmio.

Mesmo com um desempenho irregular, o Santos sabe que a permanência na elite depende, em grande parte, de sua força na Vila Belmiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda tenta reconstruir a confiança da equipe e resgatar o protagonismo diante da torcida.

Se o time conseguir transformar o fator casa em aliado e conquistar os 15 pontos possíveis, o torcedor poderá, enfim, respirar aliviado. Assim, a Vila voltará a ser o símbolo da resistência santista em meio à luta contra o rebaixamento.

