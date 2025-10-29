Roma vence o Parma e segue na briga pela liderança do Italiano

Com gols de Hermoso e Dovbyk, time comandado pelo técnico Gasperini iguala pontuação do Napoli e mantém a disputa em aberto / Crédito: Jogada 10

A Roma venceu o Parma por 2 a 1, nesta quarta-feira (29), e se manteve na briga ponto a ponto pela liderança do Campeonato Italiano 2025/26. Mario Hermoso e Artem Dovbyk garantiram a vitória para os donos da casa. Na reta final da partida, Alessandro Circati descontou para os visitantes no Estádio Olímpico de Roma, em partida válida pela 9ª rodada da Serie A.