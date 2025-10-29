Roma vence o Parma e segue na briga pela liderança do Italiano

Roma vence o Parma e segue na briga pela liderança do ItalianoCom gols de Hermoso e Dovbyk, time comandado pelo técnico Gasperini iguala pontuação do Napoli e mantém a disputa em aberto
A Roma venceu o Parma por 2 a 1, nesta quarta-feira (29), e se manteve na briga ponto a ponto pela liderança do Campeonato Italiano 2025/26. Mario Hermoso e Artem Dovbyk garantiram a vitória para os donos da casa. Na reta final da partida, Alessandro Circati descontou para os visitantes no Estádio Olímpico de Roma, em partida válida pela 9ª rodada da Serie A.
Com o resultado, o time comandado pelo técnico Gasperini chegou a 21 pontos e está empatado com o Napoli na liderança do Campeonato Italiano. Ambos estão com sete vitórias e duas derrotas em nove partidas, mas os atuais campeões levam vantagem no saldo de gols (8 a 6).
Por outro lado, o Parma chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória no Italiano e segue na 15ª posição, com sete pontos. Ao mesmo tempo, a vantagem sobre a Fiorentina, que abre a zona de rebaixamento na 18ª posição, é de três pontos. No entanto, o clube de Florença ainda entra em campo nesta rodada e pode chegar ao mesmo número de pontos.
