Rival do Flamengo, Racing leva vantagem no confronto com brasileiros

Clube argentino possui mais vitórias e levou a melhor nos duelos eliminatórios contra equipes brasileiras, dentre elas o Rubro-Negro.
O Flamengo está próximo de mais uma decisão de Copa Libertadores. Para isso acontecer, basta não perder para o Racing, no El Cilindro, nesta quarta-feira, já que venceu o primeiro jogo da semifinal, por 1 a 0, no Maracanã. A missão é possível, porém muito difícil, tendo em vista o histórico do clube argentino contra times brasileiros.

Ao todo, contando competições oficiais e amistosos, o Racing disputou 75 jogos contra equipes brasileiras e tem uma vantagem mínima. São 27 vitórias, 22 empates e 26 derrotas. No entanto, quando o rival é o Flamengo, o time argentino venceu apenas uma vez, enquanto foi derrotado quatro vezes. Outras quatro partidas terminaram empatadas.

LEIA MAIS: Racing x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Já atuando na Argentina, o Racing possui um retrospecto bastante positivo contra times brasileiros. São 15 vitórias, nove empates e seis derrotas. Em confrontos eliminatórios, o clube argentino também possui um histórico favorável. Em 17 mata-matas, levou a melhor em 10 oportunidades.

Racing x times brasileiros em mata-matas

Supercopa da Libertadores de 1988: eliminou o Santos e foi campeão sobre o Cruzeiro;

Supercopa da Libertadores de 1990: eliminou o Cruzeiro;

Copa Master da Supercopa de 1992: foi eliminado para o Cruzeiro;

Supercopa da Libertadores de 1992: eliminou o Flamengo e perdeu a decisão para o Cruzeiro;

Supercopa da Libertadores de 1994 e 1995: em ambas as edições foi eliminado para o Grêmio;

Copa Libertadores de 2016: foi eliminado para o Atlético;

Copa Sul-Americana de 2017: eliminou o Corinthians;

Copa Sul-Americana de 2019: foi eliminado para o Corinthians;

Copa Libertadores de 2020: eliminou o Flamengo;

Copa Libertadores de 2021: foi eliminado para o São Paulo;

Copa Sul-Americana de 2024: eliminou Athletico, Corinthians e conquistou o título sobre o Cruzeiro;

Recopa Sul-Americana de 2025: conquistou o título sobre o Botafogo.

