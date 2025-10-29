Rival do Flamengo, Racing leva vantagem no confronto com brasileiros

O Flamengo está próximo de mais uma decisão de Copa Libertadores. Para isso acontecer, basta não perder para o Racing, no El Cilindro, nesta quarta-feira, já que venceu o primeiro jogo da semifinal, por 1 a 0, no Maracanã. A missão é possível, porém muito difícil, tendo em vista o histórico do clube argentino contra times brasileiros.

Ao todo, contando competições oficiais e amistosos, o Racing disputou 75 jogos contra equipes brasileiras e tem uma vantagem mínima. São 27 vitórias, 22 empates e 26 derrotas. No entanto, quando o rival é o Flamengo, o time argentino venceu apenas uma vez, enquanto foi derrotado quatro vezes. Outras quatro partidas terminaram empatadas.