Renê revela dica de Thiago Silva em gol de falta contra Ceará

Renê revela dica de Thiago Silva em gol de falta contra CearáLateral-esquerdo fez o gol da vitória sobre o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada
Homem da bola parada do Fluminense, Renê viveu uma noite especial no Maracanã. Autor do gol da vitória sobre o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), em jogo atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão, o lateral-esquerdo enalteceu a confiança de Zubeldía até, enfim, marcar de falta pela primeira vez. O jogador, aliás, revelou uma dica de Thiago Silva antes da batida.
“Venho trabalhando. O professor (Zubeldía) falou comigo e com o Lucho (Acosta) que acreditava em nós dois (na bola parada). Na hora que fui bater, o Thiago (Silva) falou para acreditar e bater como no treino. Quando fui para a bola, pedi a Deus para acertar como no treino. Às vezes a gente treina bem, mas na hora do jogo, por algum motivo, não batemos bem. Mas fui feliz e fiz o gol”, disse Renê.
O lance, no entanto, gerou polêmica. Afinal, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP) marcou um toque de mão do zagueiro Marllon em uma disputa com John Kennedy — o que não houve. Assim, os jogadores do Ceará ficaram na bronca. Renê, que não tinha nada a ver com isso, bateu para o meio do tumulto, a bola passou por todo mundo e balançou as redes. Foi o segundo gol do lateral em 39 jogos pelo Fluminense.
Com a vitória, o Fluminense chegou aos 47 pontos, ultrapassou o Botafogo e assumiu a sexta colocação. Já o Ceará, por sua vez, ocupa a 14ª colocação com 35, e vê a zona de rebaixamento de perto. Sem jogos atrasados, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), contra o mesmo Vozão, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão.
