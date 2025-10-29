Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Renê revela dica de Thiago Silva em gol de falta contra Ceará

Renê revela dica de Thiago Silva em gol de falta contra Ceará

Lateral-esquerdo fez o gol da vitória sobre o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Homem da bola parada do Fluminense, Renê viveu uma noite especial no Maracanã. Autor do gol da vitória sobre o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), em jogo atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão, o lateral-esquerdo enalteceu a confiança de Zubeldía até, enfim, marcar de falta pela primeira vez. O jogador, aliás, revelou uma dica de Thiago Silva antes da batida.

“Venho trabalhando. O professor (Zubeldía) falou comigo e com o Lucho (Acosta) que acreditava em nós dois (na bola parada). Na hora que fui bater, o Thiago (Silva) falou para acreditar e bater como no treino. Quando fui para a bola, pedi a Deus para acertar como no treino. Às vezes a gente treina bem, mas na hora do jogo, por algum motivo, não batemos bem. Mas fui feliz e fiz o gol”, disse Renê.

O lance, no entanto, gerou polêmica. Afinal, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP) marcou um toque de mão do zagueiro Marllon em uma disputa com John Kennedy — o que não houve. Assim, os jogadores do Ceará ficaram na bronca. Renê, que não tinha nada a ver com isso, bateu para o meio do tumulto, a bola passou por todo mundo e balançou as redes. Foi o segundo gol do lateral em 39 jogos pelo Fluminense.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 47 pontos, ultrapassou o Botafogo e assumiu a sexta colocação. Já o Ceará, por sua vez, ocupa a 14ª colocação com 35, e vê a zona de rebaixamento de perto. Sem jogos atrasados, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), contra o mesmo Vozão, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar