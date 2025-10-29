Renê revela dica de Thiago Silva em gol de falta contra Ceará

Lateral-esquerdo fez o gol da vitória sobre o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada / Crédito: Jogada 10

Homem da bola parada do Fluminense, Renê viveu uma noite especial no Maracanã. Autor do gol da vitória sobre o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), em jogo atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão, o lateral-esquerdo enalteceu a confiança de Zubeldía até, enfim, marcar de falta pela primeira vez. O jogador, aliás, revelou uma dica de Thiago Silva antes da batida. “Venho trabalhando. O professor (Zubeldía) falou comigo e com o Lucho (Acosta) que acreditava em nós dois (na bola parada). Na hora que fui bater, o Thiago (Silva) falou para acreditar e bater como no treino. Quando fui para a bola, pedi a Deus para acertar como no treino. Às vezes a gente treina bem, mas na hora do jogo, por algum motivo, não batemos bem. Mas fui feliz e fiz o gol”, disse Renê.