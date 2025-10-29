Renê marca de falta, Fluminense vence Ceará e entra no G6

Em jogo atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão, Tricolor conquistou uma vitória magra por 1 a 0 e acirrou a disputa por vaga na Libertadores / Crédito: Jogada 10

Em jogo com polêmica, o Fluminense alcançou o seu objetivo e entrou no G-6 do Brasileirão. Afinal, o Tricolor venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, em partida atrasada pela 12ª rodada. O lateral-esquerdo Renê marcou o único gol do jogo em cobrança de falta, que gerou reclamação do Vozão, ainda no primeiro tempo. Com a vitória, o Fluminense chegou aos 47 pontos, ultrapassou o Botafogo e assumiu a sexta colocação. Já o Ceará, por sua vez, ocupa a 14ª colocação com 35, e vê a zona de rebaixamento de perto. Sem jogos atrasados, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), contra o mesmo Vozão, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Fluminense é eficiente e sai na frente do placar Jogando em casa, o Fluminense ditou o ritmo e controlou as ações no primeiro tempo. Dessa forma, o jogo começou agitado e com o Tricolor criando as melhores oportunidades, mas faltava capricho no último terço para superar a linha baixa do Ceará. Acosta chegou a abrir o placar aos 19 minutos, mas a arbitragem pegou impedimento de Freytes, que deu a assistência. De tanto insistir, o Fluminense conseguiu, enfim, abrir o placar aos 26 minutos. Em falta polêmica marcada pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP), Renê bateu para o meio da área, a bola passou por todo mundo e parou no fundo das redes. Assim, o lance gerou muita reclamação dos jogadores do Vozão. Após abrir o placar, o Fluminense diminuiu o ritmo. Dono de uma das melhores defesas do Brasileirão, o Ceará conseguiu neutralizar o ataque tricolor, que finalizou apenas uma vez — e teve duas finalizações de Acosta anuladas por impedimento. Contudo, o ataque do Vozão, que é um dos piores do campeonato, também apresentou dificuldades e praticamente não ameaçou, com três finalizações sem perigo. Jogo fica truncado, mas Fluminense garante vitória em casa Na etapa final, o jogo ficou mais disputado e caiu de nível tecnicamente. O técnico Léo Condé fez mudanças para tentar dar mais mobilidade ao Ceará, no entanto, faltava criatividade. Por outro lado, o time visitante se defendia bem e conseguia segurar o ataque tricolor. Contudo, o Fluminense conseguiu criar bons lances, sendo até mais perigoso do que no primeiro tempo.