Renê marca de falta, Fluminense vence Ceará e entra no G6

Renê marca de falta, Fluminense vence Ceará e entra no G6Em jogo atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão, Tricolor conquistou uma vitória magra por 1 a 0 e acirrou a disputa por vaga na Libertadores
Em jogo com polêmica, o Fluminense alcançou o seu objetivo e entrou no G-6 do Brasileirão. Afinal, o Tricolor venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, em partida atrasada pela 12ª rodada. O lateral-esquerdo Renê marcou o único gol do jogo em cobrança de falta, que gerou reclamação do Vozão, ainda no primeiro tempo.
Com a vitória, o Fluminense chegou aos 47 pontos, ultrapassou o Botafogo e assumiu a sexta colocação. Já o Ceará, por sua vez, ocupa a 14ª colocação com 35, e vê a zona de rebaixamento de perto. Sem jogos atrasados, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), contra o mesmo Vozão, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão.
Fluminense é eficiente e sai na frente do placar
Jogando em casa, o Fluminense ditou o ritmo e controlou as ações no primeiro tempo. Dessa forma, o jogo começou agitado e com o Tricolor criando as melhores oportunidades, mas faltava capricho no último terço para superar a linha baixa do Ceará. Acosta chegou a abrir o placar aos 19 minutos, mas a arbitragem pegou impedimento de Freytes, que deu a assistência.
De tanto insistir, o Fluminense conseguiu, enfim, abrir o placar aos 26 minutos. Em falta polêmica marcada pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP), Renê bateu para o meio da área, a bola passou por todo mundo e parou no fundo das redes. Assim, o lance gerou muita reclamação dos jogadores do Vozão.
Após abrir o placar, o Fluminense diminuiu o ritmo. Dono de uma das melhores defesas do Brasileirão, o Ceará conseguiu neutralizar o ataque tricolor, que finalizou apenas uma vez — e teve duas finalizações de Acosta anuladas por impedimento. Contudo, o ataque do Vozão, que é um dos piores do campeonato, também apresentou dificuldades e praticamente não ameaçou, com três finalizações sem perigo.
Jogo fica truncado, mas Fluminense garante vitória em casa
Na etapa final, o jogo ficou mais disputado e caiu de nível tecnicamente. O técnico Léo Condé fez mudanças para tentar dar mais mobilidade ao Ceará, no entanto, faltava criatividade. Por outro lado, o time visitante se defendia bem e conseguia segurar o ataque tricolor. Contudo, o Fluminense conseguiu criar bons lances, sendo até mais perigoso do que no primeiro tempo.
Após um início de jogo morno, o Fluminense finalizou pela primeira vez aos dez minutos. Em boa trama pelo meio, Acosta tabelou com Martinelli e bateu cruzado para fora. Depois, aos 18, Renê invadiu a área, tocou para John Kennedy, que fez o pivô e serviu Canobbio. Contudo, o uruguaio pegou torto e acertou a trave. No lance seguinte, aos 20, Cano, de cabeça, mandou para fora.
Depois de um período de pressão do Fluminense, o jogo voltou a ficar morno, como nos primeiros dez minutos. Entretanto, na reta final, a partida voltou a ficar agitada. O Ceará esboçou uma pressão e reclamou de um possível pênalti de Bernal, mas a arbitragem não marcou nada. Porém, faltou mais criatividade do ataque para tentar impedir a derrota. Festa tricolor no Maracanã.
FLUMINENSE x CEARÁ
Campeonato Brasileiro – 12ª rodada
Data: 29/10/2025
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Renê, 26’/1ºT (1-0)
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules (Bernal, 0’/2ºT), Martinelli e Acosta (Lima, 50’/2ºT); Serna (Keno, 19’/2ºT), Canobbio (Riquelme Felipe, 30’/2ºT) e John Kennedy (Cano, 19’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Lourenço (Richardson, 0’/2ºT) e Vina (Lucas Mugni, 16’/2ºT); Galeano (Aylon, 16’/2ºT), Fernandinho (Paulo Baya, 33’/2ºT) e Pedro Raul (Pedro Henrique, 0’/2ºT). Técnico: Léo Condé
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Cartões amarelos: Fábio, Renê, Acosta, Bernal, Riquelme Felipe (FLU); Richardson, Pedro Henrique (CEA)