Recheado de garotos, Liverpool é eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Crystal Palace

Com poucos jogadores experientes no time titular, equipe de Arne Slot não é páreo para o Palace, que chega às quartas de final

O Liverpool foi eliminado na Copa da Liga Inglesa em pleno Anfield. Nesta quarta-feira (29), os Reds perderam para o Crystal Palace por 3 a 0, com dois gols de Sarr e um de Yeremi Pino. Agora, os londrinos avançam às quartas de final da competição e aguardam o sorteio para saber o adversário na próxima fase.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (1º), pela Premier League. Enquanto o Crystal Palace recebe o Brentford, às 12h (de Brasília), o Liverpool encara o Aston Villa, em Anfield, às 17h.

É a terceira vez que o Palace bate o Liverpool somente nesta temporada, em três competições diferentes. Na Supercopa da Inglaterra, venceu nos pênaltis, conquistando o título. Em seguida, na Premier League, triunfo por 2 a 1. Agora, elimina os Reds da Copa da Liga Inglesa.

O técnico Arne Slot optou por mandar a campo um time recheado de garotos, com alguns nomes mais experientes em campo, como Gomez, Robertson, Kerkez, Mac Allister e Chiesa. Assim, a equipe teve muitos problemas para impor seu jogo diante de um rival de Premier League.

Nos primeiros minutos, até conseguiu bons momentos, com um chute de Ngumoha, que passou perto. Aos 22 minutos, a melhor chance veio com Chiesa, que atuou como homem mais avançado. Ele recebeu chutão de Robertson, conseguiu sair da marcação e finalizou por cima. Aliás, a partir daí, o Crystal Palace passou a dominar o jogo.