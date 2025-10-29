Ramón Díaz estuda alterar posicionamento de Bruno Gomes no Internacional

Lesão de Aguirre influencia na possível modificação de função de Bruno Gomes no Colorado e retorno à lateral direita / Crédito: Jogada 10

O técnico Ramón Díaz pode aproveitar pela primeira vez a versatilidade de Bruno Gomes, que foi descoberta pelo seu antecessor no Internacional, Roger Machado. Isso porque a nova comissão técnica estuda a possibilidade em usar o camisa 15 na lateral direita. Ele treinou recentemente na posição, assumindo a titularidade improvisado no trabalho anterior no Colorado. Entretanto, o treinador argentino normalmente enxerga Bruno útil como um meio-campista, onde iniciou sua carreira. Bruno participou das atividades desta semana do Inter como lateral. Roger Machado decidiu testá-lo como lateral direito no ano passado com a ausência de opções no setor no período. O jogador se adaptou, teve destaque no Brasileirão do ano passado e se consolidou como titular.

Portanto, haviam altas expectativas para Bruno nesta temporada. Entretanto, ele sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, que o impediu de atuar por nove meses. O seu retorno aos gramados ocorreu no início de outubro já sob o comando da família Díaz. Desta forma, o camisa 15 se mostrou apto a jogar em ambas as posições. “Conversei com ele (Ramón Díaz), e ele me vê nas duas posições (volante e lateral). Se ele precisar na lateral, que foi a posição em que eu fui muito feliz ano passado, eu vou jogar na lateral. E se ele precisar no meio-campo, também vou. Onde ele precisar, eu vou ajudar”, esclareceu o atleta. Polivalência do volante é útil para o Internacional Em um primeiro momento, quando voltou a ganhar minutos depois da grave contusão, ele entrou durante os duelos para recuperar ritmo de jogo. No caso, Bruno saiu do banco na vitória sobre o Botafogo e na derrota para o Mirassol, ambas oportunidades como volante. Já no triunfo sobre o Sport, ele foi o titular da posição. Na oportunidade, superou a concorrência de Bruno Henrique.