Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ramón Díaz estuda alterar posicionamento de Bruno Gomes no Internacional

Ramón Díaz estuda alterar posicionamento de Bruno Gomes no Internacional

Lesão de Aguirre influencia na possível modificação de função de Bruno Gomes no Colorado e retorno à lateral direita
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O técnico Ramón Díaz pode aproveitar pela primeira vez a versatilidade de Bruno Gomes, que foi descoberta pelo seu antecessor no Internacional, Roger Machado. Isso porque a nova comissão técnica estuda a possibilidade em usar o camisa 15 na lateral direita. Ele treinou recentemente na posição, assumindo a titularidade improvisado no trabalho anterior no Colorado. Entretanto, o treinador argentino normalmente enxerga Bruno útil como um meio-campista, onde iniciou sua carreira.

Bruno participou das atividades desta semana do Inter como lateral. Roger Machado decidiu testá-lo como lateral direito no ano passado com a ausência de opções no setor no período. O jogador se adaptou, teve destaque no Brasileirão do ano passado e se consolidou como titular.

Portanto, haviam altas expectativas para Bruno nesta temporada. Entretanto, ele sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, que o impediu de atuar por nove meses. O seu retorno aos gramados ocorreu no início de outubro já sob o comando da família Díaz. Desta forma, o camisa 15 se mostrou apto a jogar em ambas as posições.

“Conversei com ele (Ramón Díaz), e ele me vê nas duas posições (volante e lateral). Se ele precisar na lateral, que foi a posição em que eu fui muito feliz ano passado, eu vou jogar na lateral. E se ele precisar no meio-campo, também vou. Onde ele precisar, eu vou ajudar”, esclareceu o atleta.

Polivalência do volante é útil para o Internacional

Em um primeiro momento, quando voltou a ganhar minutos depois da grave contusão, ele entrou durante os duelos para recuperar ritmo de jogo. No caso, Bruno saiu do banco na vitória sobre o Botafogo e na derrota para o Mirassol, ambas oportunidades como volante. Já no triunfo sobre o Sport, ele foi o titular da posição. Na oportunidade, superou a concorrência de Bruno Henrique.

Gomes também esteve como meio-campista entre os 11 iniciais no revés para o Bahia. Em seguida, na segunda etapa, como Ramón não se mostrou satisfeito com a performance do Internacional, ele decidiu tirar o até então titular na lateral direita Alan Benítez no intervalo. Na sequência, o camisa 15 assumiu a vaga na função. Já no último compromisso, no resultado negativo para o Fluminense, Bruno começou a partida como lateral-direito. Especialmente pelas ausências do zagueiro Vitão e do lateral-esquerdo Bernabei. Por sinal, a situação motivou a alteração de esquema tático para o 4-4-2.

Na preparação para o jogo contra o Atlético, o comandante optou por mudar o planejamento e considera voltar a usar Gomes na lateral direita. Principalmente depois da lesão de Braian Aguirre, que teve uma ruptura na fáscia plantar do pé direito. Inicialmente, o substituto ideal foi o paraguaio. Na parte aberta do treinamento, da última terça-feira (28), em exercício sem qualquer indício de um time titular, Bruno estava ao lado de Alan Benítez na lateral direita.

Em um comparativo no site “Sofascore”, o camisa 15 leva vantagem nos fundamentos como cruzamentos certos e disputas de bolas ganhas em relação ao paraguaio. A comissão técnica decidirá o 11 inicial para o duelo contra o Galo nas atividades de preparação da semana. Mesmo assim, o mais provável é que Bruno Gomes ganhe a disputa com Alan Benítez e volte a ser o titular absoluto na lateral direita, onde se sobressaiu na temporada passada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar