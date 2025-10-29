Racing x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

No temido Cilindro de Avellaneda, Rubro-Negro busca quinta classificação à final da Libertadores - a quarta em sete anos

A reta final da Libertadores 2025 se aproxima. Nesta quarta-feira (29/10), é o esperado dia de conhecermos o primeiro finalista da atual edição do principal torneio do continente. A partir das 21h30 (de Brasília), Racing (ARG) e Flamengo duelam pelo jogo da volta da semifinal, no (lotado) Estádio Presidente Perón, em Avellaneda. Após vencer no Maracanã por 1 a 0, o Fla chega à Argentina com vantagem, podendo avançar em caso de empate. Ao time argentino, porém, só resta o ataque para tentar retornar à final após 48 longos anos.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, estará atenta a todos os detalhes da decisão na Argentina, ao vivo, a partir de 20h. Cesar Tavares está confirmado na narração. Ao seu lado, o comentarista Thiago Hugolini. Por fim, nas reportagens, o sempre intrépido Rogério Souza.