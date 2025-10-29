PSG só empata com Lorient e vê liderança do Francês ameaçada

Com o resultado, o PSG soma 21 pontos e vê liderança ameaçada, já que o Olympique de Marselha pode empatar em número de pontos, mas somará mais vitórias contra o adversário (7-6). Do outro lado, o aguerrido Lorient está com nove pontos, na 16ª colocação. Assim, pode entrar na zona de rebaixamento em caso de vitória do Auxerre.

Em jogo pragmático e com baixa criatividade, PSG tropeçou e só empatou com o Lorient por 1 a 1, nesta quarta-feira (29), pela 10ª rodada do Campeonato Francês, no Stade du Moustoir, localizado no noroeste da França. Nuno Mendes marcou para os parisienses, enquanto o brasileiro Igor Silva garantiu o gol de empate para os Merlus. O time comandado por Luis Henrique teve dificuldades para passar pela boa marcação dos donos da casa.

O Jogo

O PSG fez um primeiro tempo bem abaixo do esperado. Apesar de 75% de posse de bola, a equipe de Luis Henrique não conseguiu criatividade para assustar de fato o Lorient. Foram apenas dois chutes no gol de Bamba. Faltou mais agressidade e intensidade. Além disso, o astro do time, Dembélé pouco participou das jogadas ofensivas. Do outro lado, os mandantes buscaram os contra-ataques, porém sem êxito.

A segunda etapa foi bem diferente e com emoção. Aos quatro minutos, Nuno Mendes conseguiu pegar sobra de cruzamento e abriu o placar para marcar o seu quarto no ano. O Lorient não se entregou e, logo depois da saída de bola, deixou tudo igual no marcador. O brasileiro Igor Silva arriscou um chutaço de fora da área no gol de Lucas Chevalier. Foi o primeiro gol dele pelos Merlus. Depois disso, os Parisienses seguiram com a posse de bola, mas sem grande intensidade. A melhor chance foi com Barcola, que entrou no lugar de Doué – saiu com dores musculares na coxa direita.

Nos minutos, os dois times se abriram e proporcionaram lances de gols. Théo Le Bris para os donos da casa chutou pela rede do lado de fora. Para o lado dos visitantes, Kvaratskhelia chutou, mas foi brecado pela defesa. No fim, Vitinha chutou uma bola rente à trave. Assim, o PSG amarga um tropeço que pode custar caro no fim do campeonato.

E agora?

Com isso, os times voltam às suas atenções para 11ª rodada do Campeonato Francês no fim de semana. No sábado (1), o PSG enfrenta o Nice, às 13h (de Brasília), no Parc des Princs. No domingo (2), o Lorient encara o Lens, às 13h15 (de Brasília), no Stade Félix-Bollaert.