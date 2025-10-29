Por que o Santos prega cautela e segura o retorno de Neymar aos gramados

O motivo principal é a precaução médica. O atacante se recupera de uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita e iniciou nesta semana a fase final de transição física, voltando a treinar com chuteiras e participando de atividades leves com o elenco. Apesar da boa evolução, o departamento médico do clube entende que colocá-lo em campo agora seria antecipar etapas e correr riscos desnecessários.

O retorno de Neymar aos gramados com a camisa do Santos está próximo , mas o torcedor terá de esperar um pouco mais. Embora houvesse a expectativa de que o camisa 10 pudesse atuar já neste sábado (1º), diante do Fortaleza, a tendência é que sua volta aconteça apenas no dia 9 de novembro, contra o Flamengo, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar, por sua vez, manifesta o desejo de atuar o quanto antes, nem que seja por alguns minutos. No entanto, o parecer dos médicos e de seu estafe é unânime: o momento ainda requer paciência. O planejamento é garantir que o craque volte 100% fisicamente e preparado para suportar o ritmo intenso da reta final do Brasileirão, especialmente em meio à luta santista para escapar do rebaixamento.

Sintético pode atrasar retorno de Neymar

Outra questão considerada é o tipo de gramado. O duelo seguinte do Santos, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, será em campo sintético, algo que preocupa tanto o jogador quanto os fisiologistas do clube. O material pode aumentar os impactos e as chances de novas lesões musculares.

Neymar já atuou em gramados sintéticos, como o da Arena MRV, do Atlético-MG, mas não esconde sua insatisfação. Em entrevistas anteriores, o atacante admitiu que não se sente confortável nesse tipo de superfície. Por isso, é improvável que ele seja relacionado para o confronto contra o Palmeiras, mesmo se estiver clinicamente liberado.

Com isso, o Maracanã desponta como palco ideal para a volta do ídolo santista. O estádio do Flamengo oferece gramado natural e boas condições físicas para o atleta, que deve ganhar minutos significativos em campo.