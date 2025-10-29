Palmeiras ultrapassa marca de R$ 168 milhões anuais em patrocínios no uniforme

Clube supera meta orçamentária e ainda negocia com mais três empresas para aumentar o valor da sua camisa

A nova parceria também faz o Alviverde ultrapassar com folga a previsão inicial de R$ 130 milhões no orçamento deste ano. Valor que já havia sido alcançado em março. Internamente, a diretoria sempre tratou como objetivo ultrapassar os limites projetados, e as novas negociações confirmam o sucesso da estratégia comercial.

O Palmeiras consolidou de vez o posto de dono do uniforme mais valioso do futebol brasileiro. Com o anúncio da Cimed como novo patrocinador, ocupando o espaço das omoplatas da camisa, o clube atingiu a marca de R$ 168 milhões em receitas fixas anuais, superando a meta de R$ 150 milhões estipulada no fim de 2024.

A Cimed, uma das maiores farmacêuticas do país, pagará cerca de R$ 20 milhões fixos por ano, em um contrato que, somando fixo e variável, pode chegar a R$ 57 milhões até o fim de 2027. O acordo eleva para seis o número de marcas estampadas no uniforme palmeirense. A camisa, aliás, já contava com Sportingbet, Fictor, Sil Fios e Cabos Elétricos, Uniasselvi e D’Italia Panelas.

Desde março, o modelo atual da camisa já era o mais rentável da história do Palmeiras, ainda com espaços disponíveis na barra traseira, na área central ao lado do escudo e nos meiões. A barra frontal segue reservada, fora dos planos para inclusão de novos patrocínios.

Contudo, mesmo com o faturamento recorde, o departamento de marketing alviverde segue em expansão. O Palmeiras negocia com três empresas interessadas nos espaços remanescentes do uniforme e com outras duas voltadas exclusivamente para plataformas digitais. Assim, pode elevar ainda mais o total anual.