Palmeiras encerra preparação para semifinal e terá Aníbal Moreno de volta

O Palmeiras encerrou a preparação para o jogo de volta da semifinal da Libertadores. Na tarde desta quarta-feira (29), o Verdão treinou no gramado do Allianz Parque, palco da partida contra a LDU, com o foco em movimentações e posicionamento. O Alviverde precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou golear para avançar direto.

A grande novidade é o retorno do volante Aníbal Moreno. O argentino está recuperado de um edema na panturrilha esquerda e participou de toda a atividade. Com isso, o volante tem chances de começar a partida como titular. Quem também volta ao time é o lateral-esquerdo Piquerez, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza, pelo Brasileirão.