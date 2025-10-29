Palmeiras encerra preparação para semifinal e terá Aníbal Moreno de volta

Palmeiras encerra preparação para semifinal e terá Aníbal Moreno de voltaArgentino está recuperado de um edema na panturrilha esquerda, participou de toda a atividade de véspera e está disponível para Abel Ferreira
O Palmeiras encerrou a preparação para o jogo de volta da semifinal da Libertadores. Na tarde desta quarta-feira (29), o Verdão treinou no gramado do Allianz Parque, palco da partida contra a LDU, com o foco em movimentações e posicionamento. O Alviverde precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou golear para avançar direto.
A grande novidade é o retorno do volante Aníbal Moreno. O argentino está recuperado de um edema na panturrilha esquerda e participou de toda a atividade. Com isso, o volante tem chances de começar a partida como titular. Quem também volta ao time é o lateral-esquerdo Piquerez, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza, pelo Brasileirão.
Para fechar o time, Abel Ferreira ainda tem uma dúvida na lateral direita, entre Khellven e Giay. Com isso, o Palmeiras deve entrar em campo contra a LDU com: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Maurício e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.
Antes de deixar o centro de treinamento, o elenco do Palmeiras recebeu o incentivo dos funcionários da Academia de Futebol. Os colaboradores fizeram um corredor com frases motivacionais para os jogadores passarem. Depois do treino, torcedores se concentraram na saída do Allianz Parque e fizeram uma festa para o time.
