Oscar descarta aposentadoria e quer dar a volta por cima no São Paulo em 2026

A ideia surgiu após uma série de dificuldades físicas e clínicas que o impediram de manter sequência em campo desde seu retorno ao futebol brasileiro. Nos últimos meses, Oscar desabafou com familiares e amigos sobre o quanto as lesões têm pesado mentalmente, além de afetar seu desempenho e ritmo de jogo.

O meia Oscar, de 34 anos, vive um momento de reflexão e reconstrução no São Paulo. Fora de combate até o início da próxima temporada devido a uma lesão na panturrilha esquerda, o camisa 8 chegou a cogitar, nos bastidores, encerrar a carreira ao fim de 2025.

No entanto, o meia decidiu mudar de postura. Determinado a provar que ainda pode ser peça importante no elenco tricolor, Oscar desistiu da aposentadoria e traçou como meta uma retomada plena em 2026. Ele enxerga os primeiros seis meses do próximo ano como decisivos para entender se ainda pode atuar em alto nível e contribuir de forma consistente com a equipe.

Oscar e suas dificuldades em seu retorno ao São Paulo

Oscar tem enfrentado uma sequência de contratempos desde sua volta ao Brasil. Em julho, durante o clássico contra o Corinthians, sofreu uma lesão séria na lombar que o deixou fora de ação por mais de três meses. Recuperado desse problema, voltou a ser relacionado por Hernán Crespo e chegou a ficar no banco contra Fortaleza e Palmeiras. Contudo, voltou a sentir a panturrilha esquerda e novamente se tornou desfalque. Assim, interrompeu novamente seu processo de retomada.

Na atual temporada, o meia-atacante disputou 21 partidas, marcou dois gols e deu cinco assistências. Números que refletem o impacto que pode ter quando está em boas condições. Seu contrato com o São Paulo vai até dezembro de 2027, e internamente o clube demonstra confiança em sua recuperação total, ainda que sem pressa para seu retorno.

Enquanto segue o tratamento no Reffis Plus, Oscar mantém a rotina de treinos específicos e acompanhamento fisioterápico diário. O objetivo é claro: começar 2026 saudável e pronto para reescrever o capítulo final de sua carreira com a camisa tricolor.