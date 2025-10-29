Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Organizadas do Corinthians podem voltar aos estádios em SP

Organizadas do Corinthians podem voltar aos estádios em SP

Federação acata a recomendação do Ministério Público e publica o documento que autoriza o retorno das torcidas do Timão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Federação Paulista de Futebol (FPF) derrubou, nesta quarta-feira (29), a proibição de entrada das torcidas organizadas do Corinthians nos jogos em São Paulo. A entidade acatou a recomendação do Ministério Público e publicou o documento que autoriza o retorno de faixas, bandeiras e instrumentos musicais das seis principais torcidas do Timão.

As organizadas do Corinthians estavam proibidas de acessarem os estádios de São Paulo com camisas e quaisquer outros adereços desde o início do mês de abril. Afinal, as torcidas receberam punição pelo uso de rojões e sinalizadores na final do Campeonato Paulista, no dia 27 de março, em Itaquera.

“A revogação da Portaria FPF nº 093/2025, autorizando assim a entrada nos estádios de Futebol das seguintes Torcidas Organizadas: “GAVIÕES DA FIEL”, “CAMISA 12”, “FIEL MACABRA”, “PAVILHÃO 9”, “ESTOPIM DA FIEL” e “CORINGÃO CHOPP”, da cidade de São Paulo, vinculadas ao Sport Club Corinthians Paulista”, informou a FPF em portaria publicada no início da noite desta quarta.

Na última quinta-feira, as organizadas do Timão assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que autorizou o retorno das uniformizadas com faixas e instrumentos aos estádios após seis meses de suspensão.

A liberação, assim, já poderá acontecer neste domingo, às 16h. O Corinthians recebe o Grêmio na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar