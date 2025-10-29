Organizadas do Corinthians podem voltar aos estádios em SP

Organizadas do Corinthians podem voltar aos estádios em SPFederação acata a recomendação do Ministério Público e publica o documento que autoriza o retorno das torcidas do Timão
A Federação Paulista de Futebol (FPF) derrubou, nesta quarta-feira (29), a proibição de entrada das torcidas organizadas do Corinthians nos jogos em São Paulo. A entidade acatou a recomendação do Ministério Público e publicou o documento que autoriza o retorno de faixas, bandeiras e instrumentos musicais das seis principais torcidas do Timão.
As organizadas do Corinthians estavam proibidas de acessarem os estádios de São Paulo com camisas e quaisquer outros adereços desde o início do mês de abril. Afinal, as torcidas receberam punição pelo uso de rojões e sinalizadores na final do Campeonato Paulista, no dia 27 de março, em Itaquera.
“A revogação da Portaria FPF nº 093/2025, autorizando assim a entrada nos estádios de Futebol das seguintes Torcidas Organizadas: “GAVIÕES DA FIEL”, “CAMISA 12”, “FIEL MACABRA”, “PAVILHÃO 9”, “ESTOPIM DA FIEL” e “CORINGÃO CHOPP”, da cidade de São Paulo, vinculadas ao Sport Club Corinthians Paulista”, informou a FPF em portaria publicada no início da noite desta quarta.
Na última quinta-feira, as organizadas do Timão assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que autorizou o retorno das uniformizadas com faixas e instrumentos aos estádios após seis meses de suspensão.
A liberação, assim, já poderá acontecer neste domingo, às 16h. O Corinthians recebe o Grêmio na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.