Organizadas do Corinthians podem voltar aos estádios em SP

Federação acata a recomendação do Ministério Público e publica o documento que autoriza o retorno das torcidas do Timão / Crédito: Jogada 10

A Federação Paulista de Futebol (FPF) derrubou, nesta quarta-feira (29), a proibição de entrada das torcidas organizadas do Corinthians nos jogos em São Paulo. A entidade acatou a recomendação do Ministério Público e publicou o documento que autoriza o retorno de faixas, bandeiras e instrumentos musicais das seis principais torcidas do Timão. As organizadas do Corinthians estavam proibidas de acessarem os estádios de São Paulo com camisas e quaisquer outros adereços desde o início do mês de abril. Afinal, as torcidas receberam punição pelo uso de rojões e sinalizadores na final do Campeonato Paulista, no dia 27 de março, em Itaquera.