Ônibus do time do Racing “some” com festa da torcida; veja

Torcedores, conhecidos como dos mais fanáticos da Argentina, fazem festa absurda em forma de apoio ao time antes da semifinal contra o Flamengo / Crédito: Jogada 10

A torcida do Racing fez uma festa inesquecível na chegada do ônibus da equipe aos arredores do estádio Presidente Perón, em Avellaneda, onde o time enfrenta o Flamengo, nesta quarta-feira (29/10). Milhares de torcedores se amontoaram na rua próxima ao Cilindro, fazendo um “corredor azul”. Dessa forma, o ônibus que carregava a delegação argentina sumiu de vista tamanha a quantidade de fumaça. Torcedores soltavam sinalizadores e diversos fogos de artifícios como forma de apoio ao clube, que pode alcançar sua primeira final desde 1967.