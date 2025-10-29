Ônibus do time do Racing “some” com festa da torcida; veja

Ônibus do time do Racing “some” com festa da torcida; vejaTorcedores, conhecidos como dos mais fanáticos da Argentina, fazem festa absurda em forma de apoio ao time antes da semifinal contra o Flamengo
A torcida do Racing fez uma festa inesquecível na chegada do ônibus da equipe aos arredores do estádio Presidente Perón, em Avellaneda, onde o time enfrenta o Flamengo, nesta quarta-feira (29/10). Milhares de torcedores se amontoaram na rua próxima ao Cilindro, fazendo um “corredor azul”.
Dessa forma, o ônibus que carregava a delegação argentina sumiu de vista tamanha a quantidade de fumaça. Torcedores soltavam sinalizadores e diversos fogos de artifícios como forma de apoio ao clube, que pode alcançar sua primeira final desde 1967.
O Cilindro, aliás, estará abarrotado para o confronto, que foi adiado em 20 minutos. Assim, começará às 21h50 (de Brasília). Clique aqui para saber mais.
A partida vale pela semifinal da Libertadores, com o time que avançar alcançando a final da competição, que será contra LDU (EQU) ou Palmeiras. Como ganhou na ida por 1 a 0, o Flamengo ostenta a vantagem de empatar para, então, se classificar.
