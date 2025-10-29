Neymar volta a participar de treino físico com elenco do Santos

Pelo segundo dia seguido, atacante realizou a atividade com o restante do time, mas não realizou trabalhos com contato físico / Crédito: Jogada 10

Ainda em transição física, Neymar deu mais um passo importante para o seu retorno aos gramados. Nesta quarta-feira (29), o craque realizou uma parte do treinamento junto com os demais jogadores do Santos. O ídolo realizou toda a parte física da atividade junto com os seus companheiros. Pelo segundo dia seguido, Neymar participou da atividade junto com o time. Entretanto, o jogador ainda não participa das atividades que envolvem contato físico. Os fisioterapeutas e preparadores físicos ainda resguardam o atacante, para que volte com 100% do seu potencial.