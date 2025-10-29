Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neymar volta a participar de treino físico com elenco do Santos

Pelo segundo dia seguido, atacante realizou a atividade com o restante do time, mas não realizou trabalhos com contato físico
Ainda em transição física, Neymar deu mais um passo importante para o seu retorno aos gramados. Nesta quarta-feira (29), o craque realizou uma parte do treinamento junto com os demais jogadores do Santos. O ídolo realizou toda a parte física da atividade junto com os seus companheiros.

Pelo segundo dia seguido, Neymar participou da atividade junto com o time. Entretanto, o jogador ainda não participa das atividades que envolvem contato físico. Os fisioterapeutas e preparadores físicos ainda resguardam o atacante, para que volte com 100% do seu potencial.

O craque ainda deve ficar de fora da partida contra o Fortaleza, no próximo sábado (1º), na Vila Belmiro. Um possível retorno de Neymar está previsto para o confronto contra o Flamengo, no próximo dia 9, no Maracanã.

Por outro lado, Vojvoda comandou um treino tático, iniciando os trabalhos alvinegros para encarar o Leão do Pici. Para a partida, o argentino contará com o retorno de Zé Rafael, que estava suspenso contra o Botafogo.

Tags

Santos juan pablo vojvoda Neymar

