MP denuncia 11 por ataque a ônibus do Grêmio e pede prisão de envolvido

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) denunciou 11 pessoas envolvidas no ataque ao ônibus do Grêmio. O incidente, aliás, ocorreu no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no dia 16 de agosto. Além da denúncia, a Promotoria de Justiça do Torcedor e Grandes Eventos solicitou à Justiça a prisão preventiva de um dos envolvidos. A promotoria apresentou o documento na terça-feira (28). Caso a Justiça aceite, os acusados responderão por associação criminosa, dano qualificado, lesão corporal e ameaça. A denúncia do MP, portanto, tem como base o inquérito que a Polícia Civil concluiu no dia 19 de setembro em uma complexa investigação. As imagens de segurança permitiram verificar a presença de 44 pessoas na emboscada. Desse total, a polícia identificou 11 suspeitos. O Instituto Geral de Perícias (IGP), inclusive, identificou oito deles por meio de impressões digitais deixadas no ônibus. Os outros três, por sua vez, foram reconhecidos pelas câmeras de segurança.

O perfil dos acusados também chama a atenção. Dos onze identificados, quatro já possuíam antecedentes policiais. No entanto, o caso mais grave é o do articulador da ação. Segundo a polícia, ele tem um extenso histórico criminal, com registros por roubo, furto, porte irregular de arma de fogo e tumultos em estádios. Além disso, as investigações apontam que ele está ligado a uma torcida organizada. Contudo, as autoridades não divulgaram os nomes dos indivíduos. O ataque ocorreu quando a delegação gremista embarcava para Belo Horizonte, onde enfrentaria o Atlético. Na ocasião, o grupo de homens invadiu a área de embarque no aeroporto e cercou o veículo. O grupo agrediu um segurança do Grêmio. Eles também ameaçaram jogadores, comissão técnica e dirigentes que estavam dentro do ônibus, mas ninguém se feriu. O Grêmio, por fim, informou que já suspendeu três sócios envolvidos e fará o mesmo com todos os outros indiciados. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.