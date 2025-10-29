Montoro: “No caminho de volta, com a mesma vontade de sempre”

“No caminho de volta, com a mesma vontade de sempre”, escreveu o camisa 8 do Botafogo.

Meia-atacante do Botafogo, Montoro publicou imagens de um trabalho de fisioterapia e fortalecimento muscular em uma academia. O jogador argentino se recupera de uma cirurgia recente no ombro direito, feita em Buenos Aires.

O Monstrinho se lesionou durante a Copa do Mundo Sub-20, no Chile, neste mês. Ele fraturou a clavícula direita durante a competição na qual a seleção argentina ficou com o vice-campeonato.

A previsão de retorno é para dezembro, período que marca, aliás, o fim do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, ele só deve ficar à disposição da comissão técnica em 2026.

Montoro chegou ao Botafogo na metade do ano. O Glorioso o contratou junto ao Vélez Sarsfield, clube pelo qual havia marcado três gols na fase de grupos da última Copa Libertadores.

No Mais Tradicional, instituição com a qual tem contrato até dezembro de 2029, ele soma 30 participações, com três gols e duas assistências.