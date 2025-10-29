Missão Libertadores: Corinthians na Neo Química é obstáculo para o Grêmio; entenda

Missão Libertadores: Corinthians na Neo Química é obstáculo para o Grêmio; entendaImortal precisa quebrar histórico de equilíbrio como visitante contra o Corinthians para alcançar seu principal objetivo na reta final do ano
O sucesso do Grêmio na tentativa de cumprir seu objetivo de disputar a próxima edição da Libertadotes depende especialmente de obter um triunfo em seu próximo compromisso. Afinal, terá um confronto direto contra o Corinthians na Neo Química Arena. Com isso, o Imortal precisará quebrar o histórico negativo que acumula no estádio para seguir vivo em sua missão pela América.
Isso porque o Tricolor gaúcho enfrentou o adversário paulista neste palco em 12 ocasiões, sendo 11 delas em partidas oficiais e um amistoso. Por sinal, neste intervalo, o Imortal conta com apenas uma vitória e apenas um resultado positivo também para o Timão, além de 10 empates. Ou seja, um retrospecto de equilíbrio neste cenário.
O Timão já conquistou a melhor campanha como mandante do Brasileirão em três edições desde que se implementou o modelo de pontos corridos. Assim, ao lado do Cruzeiro, ambos detêm o posto de participantes do torneio que mais vezes alcançaram esse feito.
Entretanto, a esperança para o Grêmio é que o contexto para o oponente paulista é completamente contrário nesta edição do Campeonato Brasileiro. Neste ano, o Corinthians tem apenas a 14ª melhor campanha dentro de casa. Em 14 jogos até aqui, foram seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas.
Grêmio sofre como visitante no Brasileirão
Em contrapartida, o lado negativo é que o desempenho do time gaúcho fora de casa também não está entre os melhores na edição do Campeonato Brasileiro deste ano. Como visitante, o Tricolor também tem a 14ª melhor campanha em 15 jogos, com três triunfos, quatro empates e oito derrotas.
Este duelo pela 31ª rodada da competição também ganha importância, pois se configura como um confronto direto por uma vaga na Libertadores de 2026. Até porque as duas equipes estão coladas na tabela. O Timão se encontra em 10° lugar e o Imortal uma colocação abaixo.
O Corinthians e o Tricolor gaúcho se enfrentam, às 16h, na Neo Química Arena, no próximo domingo (02/11).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook