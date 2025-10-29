Missão Libertadores: Corinthians na Neo Química é obstáculo para o Grêmio; entenda

Imortal precisa quebrar histórico de equilíbrio como visitante contra o Corinthians para alcançar seu principal objetivo na reta final do ano / Crédito: Jogada 10

O sucesso do Grêmio na tentativa de cumprir seu objetivo de disputar a próxima edição da Libertadotes depende especialmente de obter um triunfo em seu próximo compromisso. Afinal, terá um confronto direto contra o Corinthians na Neo Química Arena. Com isso, o Imortal precisará quebrar o histórico negativo que acumula no estádio para seguir vivo em sua missão pela América. Isso porque o Tricolor gaúcho enfrentou o adversário paulista neste palco em 12 ocasiões, sendo 11 delas em partidas oficiais e um amistoso. Por sinal, neste intervalo, o Imortal conta com apenas uma vitória e apenas um resultado positivo também para o Timão, além de 10 empates. Ou seja, um retrospecto de equilíbrio neste cenário.

O Timão já conquistou a melhor campanha como mandante do Brasileirão em três edições desde que se implementou o modelo de pontos corridos. Assim, ao lado do Cruzeiro, ambos detêm o posto de participantes do torneio que mais vezes alcançaram esse feito. Entretanto, a esperança para o Grêmio é que o contexto para o oponente paulista é completamente contrário nesta edição do Campeonato Brasileiro. Neste ano, o Corinthians tem apenas a 14ª melhor campanha dentro de casa. Em 14 jogos até aqui, foram seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Grêmio sofre como visitante no Brasileirão Em contrapartida, o lado negativo é que o desempenho do time gaúcho fora de casa também não está entre os melhores na edição do Campeonato Brasileiro deste ano. Como visitante, o Tricolor também tem a 14ª melhor campanha em 15 jogos, com três triunfos, quatro empates e oito derrotas.