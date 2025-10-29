Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mano Menezes pensa em mudar posição de Monsalve no Grêmio

Mano Menezes pensa em mudar posição de Monsalve no Grêmio

Meio-campista colombiano volta a ser relacionado no Imortal no triunfo sobre o Juventude, três meses depois de cirurgia no ombro direito
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O meio-campista Monsalve foi uma grata surpresa para o técnico Mano Menezes no último compromisso do Grêmio. Afinal, o colombiano voltou a ser relacionado para uma partida depois de três meses. Ele estava em processo de recuperação de uma cirurgia para corrigir uma luxação no ombro direito. A intenção do comandante a partir desse momento é utilizá-lo em uma posição diferente do habitual. No caso, pelo lado esquerdo do setor criativo, onde atuava Willian antes de se machucar.

Apesar do retorno, o jogador ficou apenas no banco durante a vitória no clássico sobre o Juventude, na Arena, no último domingo (26). O treinador expôs que teve um diálogo com Monsalve para entender qual era a sua preferência de onde atuar no Grêmio.

“Perguntei no quadro que estava montado o time que ia jogar hoje (domingo) onde ele se via, e ele me mostrou uma posição que não é exatamente a que eu vejo ele. Então, contra-argumentamos, conversamos, mostramos coisas e disse que, se fizer essa função que você está te vendo, tem que fazer isso, isso e isso, porque a função exige. Não é uma questão de eu gostar ou não. Pode ser que lá na frente vá fazer, pode ser que ele mostre para mim que ele tem a capacidade, a característica para fazer e eu, com a maior facilidade, vou me entregar e vou colocar ele nessa posição”, relatou Mano Menezes.

Comandante traz à tona antigo pensamento no Grêmio

Apesar do intuito do técnico ser usar o colombiano na função que Willian fazia antes de sofrer a fratura no pé direito, o posicionamento favorito de Monsalve é como um meio-campista centralizado. Na verdade, Mano retomou esta discussão que teve início próximo a sua chegada ao Tricolor gaúcho.

Isso porque, ainda no final de abril, ele modificou a posição de Edenilson mais ao centro do setor criativo devido a Monsalve. Tal declaração ocorreu após a derrota para o CSA, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

“O jogador que joga por dentro precisa sustentar a posição, a bola, e ter bom posicionamento para fechar espaço. O Monsalve ainda precisa evoluir um pouco para saber fazer isso bem. No primeiro gol, estávamos com o Edenilson por fora em uma troca de movimento, e o adversário teve muita facilidade”, analisou o técnico.

“Não pode ter facilidade de sair por dentro. Isso se chama posicionamento, maturidade de jogador e temos que trabalhar para que isso avance. Então, temos escolhido o Edenilson, que é um jogador que sempre jogou por fora, para que a equipe fique melhor”, complementou.

O Grêmio contratou Monsalve como uma aposta, mas repleta de expectativa na temporada passada junto ao Independiente Medellín, da Colômbia. Contudo, até o momento, ele não se consolidou. Até aqui, são 49 partidas e seis gols. Neste ano, são 28 jogos, sendo 13 como titular, com três gols anotados e quatro assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar