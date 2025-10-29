Mano Menezes pensa em mudar posição de Monsalve no Grêmio

Meio-campista colombiano volta a ser relacionado no Imortal no triunfo sobre o Juventude, três meses depois de cirurgia no ombro direito / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Monsalve foi uma grata surpresa para o técnico Mano Menezes no último compromisso do Grêmio. Afinal, o colombiano voltou a ser relacionado para uma partida depois de três meses. Ele estava em processo de recuperação de uma cirurgia para corrigir uma luxação no ombro direito. A intenção do comandante a partir desse momento é utilizá-lo em uma posição diferente do habitual. No caso, pelo lado esquerdo do setor criativo, onde atuava Willian antes de se machucar. Apesar do retorno, o jogador ficou apenas no banco durante a vitória no clássico sobre o Juventude, na Arena, no último domingo (26). O treinador expôs que teve um diálogo com Monsalve para entender qual era a sua preferência de onde atuar no Grêmio.

“Perguntei no quadro que estava montado o time que ia jogar hoje (domingo) onde ele se via, e ele me mostrou uma posição que não é exatamente a que eu vejo ele. Então, contra-argumentamos, conversamos, mostramos coisas e disse que, se fizer essa função que você está te vendo, tem que fazer isso, isso e isso, porque a função exige. Não é uma questão de eu gostar ou não. Pode ser que lá na frente vá fazer, pode ser que ele mostre para mim que ele tem a capacidade, a característica para fazer e eu, com a maior facilidade, vou me entregar e vou colocar ele nessa posição”, relatou Mano Menezes. Comandante traz à tona antigo pensamento no Grêmio Apesar do intuito do técnico ser usar o colombiano na função que Willian fazia antes de sofrer a fratura no pé direito, o posicionamento favorito de Monsalve é como um meio-campista centralizado. Na verdade, Mano retomou esta discussão que teve início próximo a sua chegada ao Tricolor gaúcho. Isso porque, ainda no final de abril, ele modificou a posição de Edenilson mais ao centro do setor criativo devido a Monsalve. Tal declaração ocorreu após a derrota para o CSA, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.