Manchester City vira sobre o Swansea e avança na Copa da Liga Inglesa

Manchester City vira sobre o Swansea e avança na Copa da Liga InglesaJacks iniciam bem a partida, mas Citizens crescem no 2° tempo, vencem de virada por 3 a 1 e vai às quartas de final da competição
Sem Erling Haaland e outros titulares, Manchester City avançou às quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira (29), os Citizens venceram o Swansea City – de virada – por 3 a 1, no Swansea.com Stadium, pelas oitavas de final da competição. Gonçalo Franco abriu o placar para donos da casa, mas Cameron Burgess, contra, e Marmoush marcaram para os visitantes. Nos acréscimos, Rayan Cherki decretou a vitória com gosto dramático. Os Jacks tiveram início intenso e dificultaram em grande parte do jogo para o time de Pep Guardiola.
Agora, o Manchester City foca no confronto contra Bournemouth pela Premier League neste fim de semana e depois faz um jogão contra o Borussia Dortmund, pela Champions League. Além disso, o clube aguarda o sorteio para o próximo duelo da próxima fase. Do outro lado, a equipe do País de Gales foca na EFL Championship, considerada a segunda divisão do futebol inglês.
Como foi a vitória do Manchester City sobre o Swansea
Imaginava-se que o Manchester City iria comandar as ações no início de jogo. No entanto, o Swansea dificultou e foi ainda melhor. Aos 12 minutos, Key avançou da direita para o meio, rabiscou para cima de Ait-Nouri, chegou no bico da área e acionou Gonçalo Franco, que deu uma chapada no ângulo de Trafford para abrir o placar. Aos 30, quase o segundo. Khusanov deu um passe fraco no meio da zaga, Widell interceptou a bola, invadiu a área e bateu cruzado. No entanto, a falta de precisão dos donos da casa fez a diferença. Pouco tempo depois, Doku dominou a bola na linha de fundo, encontrou um espaço e chutou rasteiro. O capitão Cameron Burgess tentou cortar, mas tirou qualquer chance de defesa de Fisher.
Na volta da segunda etapa, o Manchester City buscou permanecer o embalo dos minutos finais do primeiro tempo. A equipe ficou com a maior posse de bola e produziu as principais chances. Cherki desperdiçou uma grande, aos 17 minutos. O francês aproveitou boa triangulação no meio-campo, mas chutou por cima do gol. Gvardiol também teve oportunidade. Mas com tanta insistência o City achou o segundo gol. Cherki acionou Marmoush, que girou em cima do zagueiro e mandou na parte superior da rede. Depois do gol, a equipe de Guardiola permaneceu com a bola e não sofreu sustos. Já nos acréscimos, Rayan Cherki ainda fez o terceiro para o City para matar o jogo.
