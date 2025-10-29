Lyon inicia contatos para ter Endrick, do Real Madrid, por empréstimo

Lyon inicia contatos para ter Endrick, do Real Madrid, por empréstimoAtacante vê com bons olhos a transferência para ganhar mais minutagem e aparecer mais para Carlo Ancelotti, de olho na próxima Copa do Mundo
Sem espaço com Xabi Alonso no Real Madrid, Endrick vê com bons olhos um empréstimo para ganhar minutagem e ainda sonhar com uma vaga na próxima Copa do Mundo. Assim, o Lyon, da França, iniciou os contatos com o clube merengue para tentar trazer o brasileiro por empréstimo ainda nesta temporada e pode ser um boa solução para o atacante aparecer mais para Carlo Ancelotti.
Dessa forma, o modelo de negócio seria um empréstimo por seis meses, gratuito. O Real não cogita vendê-lo de forma definitiva, pois acredita em seu potencial, mas pagaria parte dos salários nesta negociação. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências do futebol internacional.
No momento, o Lyon ocupa a quarta colocação no Campeonato Francês e está em terceiro na Liga Europa. Diante disso, o brasileiro e seu estafe acreditam que ele possa ter protagonismo e ganhar o destaque que não tem tendo em Madri.
Por lá, o tcheco Pavel Sulc é o artilheiro da equipe na temporada, porém com apenas três gols em nove partidas. Nesse sentido, seria o cenário ideal para buscar um centroavante mais jovem e com desejo de mostrar serviço.
Por fim, também pesa a favor da equipe francesa o fato de disputar competições continentais e ter uma cultura de atletas brasileiros. No comando técnico, está o português Paulo Fonseca, que facilitaria pelo idioma e já trabalhou com jogadores brasileiros na carreira.
