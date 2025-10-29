Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lyon inicia contatos para ter Endrick, do Real Madrid, por empréstimo

Lyon inicia contatos para ter Endrick, do Real Madrid, por empréstimo

Atacante vê com bons olhos a transferência para ganhar mais minutagem e aparecer mais para Carlo Ancelotti, de olho na próxima Copa do Mundo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Sem espaço com Xabi Alonso no Real Madrid, Endrick vê com bons olhos um empréstimo para ganhar minutagem e ainda sonhar com uma vaga na próxima Copa do Mundo. Assim, o Lyon, da França, iniciou os contatos com o clube merengue para tentar trazer o brasileiro por empréstimo ainda nesta temporada e pode ser um boa solução para o atacante aparecer mais para Carlo Ancelotti.

Dessa forma, o modelo de negócio seria um empréstimo por seis meses, gratuito. O Real não cogita vendê-lo de forma definitiva, pois acredita em seu potencial, mas pagaria parte dos salários nesta negociação. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências do futebol internacional.

No momento, o Lyon ocupa a quarta colocação no Campeonato Francês e está em terceiro na Liga Europa. Diante disso, o brasileiro e seu estafe acreditam que ele possa ter protagonismo e ganhar o destaque que não tem tendo em Madri.

Por lá, o tcheco Pavel Sulc é o artilheiro da equipe na temporada, porém com apenas três gols em nove partidas. Nesse sentido, seria o cenário ideal para buscar um centroavante mais jovem e com desejo de mostrar serviço.

Por fim, também pesa a favor da equipe francesa o fato de disputar competições continentais e ter uma cultura de atletas brasileiros. No comando técnico, está o português Paulo Fonseca, que facilitaria pelo idioma e já trabalhou com jogadores brasileiros na carreira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar