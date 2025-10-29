Juventus vence Udinese no Italiano e encerra sequência negativa

Com gols de Vlahovic, Gatti e Yildiz, Velha Senhora conquista resultado positivo na primeira partida após a demissão do técnico Igor Tudor / Crédito: Jogada 10

Adeus, crise! A Juventus voltou a vencer nesta quarta-feira (29) ao bater a Udinese por 3 a 1, em Turim, e encerrar a sequência sem triunfos. Os gols da Velha Senhora foram marcados por Vlahovic, Gatti e Yildiz, enquanto Zaniolo descontou para os visitantes nesta 9ª rodada do Campeonato Italiano.