Juventus vence Udinese no Italiano e encerra sequência negativa

Juventus vence Udinese no Italiano e encerra sequência negativaCom gols de Vlahovic, Gatti e Yildiz, Velha Senhora conquista resultado positivo na primeira partida após a demissão do técnico Igor Tudor
Adeus, crise! A Juventus voltou a vencer nesta quarta-feira (29) ao bater a Udinese por 3 a 1, em Turim, e encerrar a sequência sem triunfos. Os gols da Velha Senhora foram marcados por Vlahovic, Gatti e Yildiz, enquanto Zaniolo descontou para os visitantes nesta 9ª rodada do Campeonato Italiano.
Além disso, a partida foi a primeira do time após a saída do técnico Igor Tudor. A vitória chega em bom momento, já que a Juve terá um duelo importante contra o Sporting na próxima terça-feira (4), pela 4ª rodada da fase de liga da Champions. A Velha Senhora busca a primeira vitória na competição europeia para evitar uma eliminação precoce.
Em outros jogos do Campeonato Italiano nesta quarta-feira, o Como também venceu por 3 a 1, desta vez sobre o Hellas Verona. Já a Roma superou o Parma por 2 a 1 e segue firme na briga pela liderança, colada no Napoli.
Jogos da 9ª rodada do Campeonato Italiano
Terça-feira (28/10)
Lecce 0x1 Napoli
Atalanta 1×1 Milan
Quarta-feira (29/10)
Como 3×1 Verona
Juventus 3×1 Udinese
Roma 2×1 Parma
Inter de Milão x Fiorentina – 16h45
Genoa x Cremonese – 16h45
Bologna x Torino – 16h45
Quinta-feira (30/10)
Cagliari x Sassuolo – 14h30
Pisa x Lazio – 16h45