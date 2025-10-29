Internacional foca em corrigir marcação no lado esquerdo da defesa

Comissão técnica avalia parte esquerda defensiva do Colorado como uma vulnerabilidade. Cinco dos sete últimos gols sofridos saíram pelo setor / Crédito: Jogada 10

Ramón e Emiliano Díaz chegaram à conclusão que o Internacional tem problema em seu lado esquerdo defensivo. Assim, a comissão técnica já começou a trabalhar para corrigir os erros no setor. Até porque o Colorado levou cinco gols nos últimos sete jogos exatamente por aquele lado da defesa. A principal preocupação é que o Inter apresentou fragilidade por aquele lado em distintas formações táticas. Nem mesmo com apenas Bernabei, titular absoluto, em campo. Assim, haverá uma atenção especial e esforço para intensificar ajustes na marcação por aquele lado.

Na estreia da nova comissão técnica, no empate com o Juventude por 1 a 1, o gol dos donos da casa que deixou o placar igual saiu quando o Internacional estava no esquema 4-4-2. Na ocasião, o zagueiro Victor Gabriel estava na lateral esquerda. O atacante Rafael Bilu fez cruzamento, o seu companheiro de posição Gilberto assumiu a frente na jogada, ganhou a disputa dentro da área e serviu Ênio de primeira para marcar. Internacional como mandante A carência voltou a ser evidente na segunda partida de Ramón Díaz no comando. Também no empate com o Corinthians, o Colorado seguiu no 4-4-2 e na lateral esquerda estava Bernabei. Na oportunidade, os gaúchos saíram em desvantagem. Logo no começo do duelo, o lateral Matheuzinho foi responsável por lance individual no lado esquerdo defensivo do Inter. Ele cruzou na área e encontrou Gui Negão para cabecear.

Colorado fora de casa No revés para o Mirassol por 3 a 1, o Internacional continuou no 4-4-2 e com Bernabei nos 11 inicias pela esquerda no setor defensivo. Os dois primeiros gols dos paulistas não saíram pelo lado mais frágil, únicos na era Ramón Díaz que não ocorreram neste ponto fraco da equipe. Na segunda etapa, Negueba recebeu lançamento, dominou com espaço e driblou Bernabei sem dificuldade. Em seguida, chutou de fora da área e contou com erro de Anthoni. Em derrota para o Bahia por 1 a 0, o Colorado mudou a formação para o 3-4-3, e Bernabei permanecia por aquele lado, mas como ala-esquerdo. O atacante Ademir foi autor de jogada individual por aquele setor do Inter. Com dificuldade na marcação, o camisa 26 lhe derrubou na área. Posteriormente, o centroavante Wilian José marcou o único gol da partida ao marcar de pênalti.