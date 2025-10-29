Inter supera defesas de De Gea, vence a Fiorentina e está em terceiro no Italiano

Inter supera defesas de De Gea, vence a Fiorentina e está em terceiro no ItalianoGoleiro espanhol teve atuação inspirada, mas não conseguiu evitar o revés por 3 a 0, que colocou os Nerazzurris na caça ao líder Napoli
Mesmo diante da grande atuação de De Gea, a Inter de Milão venceu a Fiorentina, no San Siro, por 3 a 0, e segue na caça ao líder Napoli pelo Campeonato Italiano. Assim, no segundo tempo, Calhanoglu, em duas oportunidades, e Sucic fizeram os tentos que garantiram os três pontos para os Nerazzurris, que agora somam 18 e ocupam a terceira colocação.
Na próxima rodada, a Inter irá visitar o Hellas Verona, no Marcantonio Bentegodi, no domingo (2), às 8h30 (de Brasília). A Viola, por sua vez, entrará em campo no mesmo dia, no Artemio Franchi, porém às 11h (de Brasília).
Paredão espanhol
Na primeira oportunidade dos donos da casa, Lautaro Martinez teve liberdade perto da marca do pênalti para cabecear, porém esbanjou imprecisão e mandou a bola para fora. Ao longo do primeiro tempo, a Inter tentou explorar o lado esquerdo de defesa da Fiorentina, mas parou na boa atuação do arqueiro De Gea, que fez grandes defesas.
Em uma delas, Esposito tentou a finalização já dentro da área, entretanto não superou o espanhol. Ainda no primeiro tempo, Dimarco se infiltrou pelo meio e buscou a finalização à queima-roupa, mas o goleiro afastou o perigo com o pé e salvou a Viola.
Na melhor chance dos visitantes, no primeiro tempo, Moise Kean alcançou a bola cruzada na área, mas Yann Sommer estava bem posicionado e fez a defesa com facilidade.
Pressão Nerazzurri
Na volta do intervalo, os donos da casa passaram a pressionar ainda mais, mas voltaram a parar em De Gea. A equipe chegou a pedir pênalti em um lance, mas o árbitro nada assinalou e mandou o jogo seguir.
Em outro bom momento, Dumfries ficou desmarcado e na cara do gol. Contudo, carimbou o arqueiro espanhol, que impediu que o zero saísse do placar mais uma vez. Na sequência, Bisseck teve liberdade para finalizar com força, mas o goleiro da Fiorentina fez uma grande defesa e evitou o gol.
No entanto, a Inter conseguiu, enfim, furar o bloqueio e garantir os três pontos. Afinal, Barella encontrou Calhanoglu, que finalizou de longa distância e abriu o placar. Minutos depois, Sucic fez bonita jogada individual e estufou a rede ao bater no canto esquerdo e ampliar o marcador. Por fim, Calhanoglu foi para a cobrança de um pênalti e anotou o terceiro para sacramentar a vitória.