Inter supera defesas de De Gea, vence a Fiorentina e está em terceiro no Italiano

Goleiro espanhol teve atuação inspirada, mas não conseguiu evitar o revés por 3 a 0, que colocou os Nerazzurris na caça ao líder Napoli / Crédito: Jogada 10

Mesmo diante da grande atuação de De Gea, a Inter de Milão venceu a Fiorentina, no San Siro, por 3 a 0, e segue na caça ao líder Napoli pelo Campeonato Italiano. Assim, no segundo tempo, Calhanoglu, em duas oportunidades, e Sucic fizeram os tentos que garantiram os três pontos para os Nerazzurris, que agora somam 18 e ocupam a terceira colocação. Na próxima rodada, a Inter irá visitar o Hellas Verona, no Marcantonio Bentegodi, no domingo (2), às 8h30 (de Brasília). A Viola, por sua vez, entrará em campo no mesmo dia, no Artemio Franchi, porém às 11h (de Brasília).

Paredão espanhol Na primeira oportunidade dos donos da casa, Lautaro Martinez teve liberdade perto da marca do pênalti para cabecear, porém esbanjou imprecisão e mandou a bola para fora. Ao longo do primeiro tempo, a Inter tentou explorar o lado esquerdo de defesa da Fiorentina, mas parou na boa atuação do arqueiro De Gea, que fez grandes defesas. Em uma delas, Esposito tentou a finalização já dentro da área, entretanto não superou o espanhol. Ainda no primeiro tempo, Dimarco se infiltrou pelo meio e buscou a finalização à queima-roupa, mas o goleiro afastou o perigo com o pé e salvou a Viola. Na melhor chance dos visitantes, no primeiro tempo, Moise Kean alcançou a bola cruzada na área, mas Yann Sommer estava bem posicionado e fez a defesa com facilidade.