Igor Gomes abre o jogo sobre renovação com Atlético

O meia Igor Gomes quer renovar com o Atlético. Após a classificação do Galo na Sul-Americana, o jogador, que tem contrato até o fim de 2026, abriu o jogo sobre o interesse de permanecer no clube. “Estou muito feliz aqui no Galo, sempre deixei muito explícito para todos. Que as coisas aconteçam. Sabemos que o clube tem um projeto. Estou aqui para somar. O que construí aqui tem sido muito bonito. Quantidade de jogos, jogando em várias funções, fazendo gols, participando em momentos decisivos. Eu acho que é uma história linda, que pode se tornar cada vez melhor”, disse.

Além disso, o meia revelou que chegou a despertar interesse de outros clubes no início da temporada. Na ocasião, Igor Gomes vinha tendo poucas oportunidades na equipe. “As coisas acontecem. Nem sempre o que se fala na internet é verdade, mas de fato, no primeiro semestre, devido à falta de minutos, fui procurado por outros clubes. Mas me senti no dever de dar essa volta por cima. Para alguns, às vezes, pelo fato de não ter alcançado métricas ou não ter jogado em outros lugares que outros jogaram, têm um caminho mais longo para percorrer. Mas se tenho uma virtude é a de ser muito resiliente, de nunca desistir, muito parecido com o Galo. São coisas que a gente não controla, às vezes no dia a dia, dentro de campo. E eu senti confiança e senti no meu coração que deveria ficar e brigar pelo meu espaço. Hoje estou terminando o ano da maneira que sempre sonhei. Na final de um título internacional, podendo marcar minha história no clube” afirmou. Classificação do Atlético Com a vitória por 3 a 1 em cima do Independiente Del Valle, o Atlético garantiu uma vaga na final da Sul-Americana. Dessa forma, o jogador ressaltou que é uma competição importante e que, apesar do Galo não ter ido bem em outras competições, é preciso reconhecer.

Hoje, o Galo é um protagonista no cenário do continente. Em um ano em que talvez fomos mais criticados, que as pessoas que 'o Galo não vai brigar por nada'. Talvez não chegamos tão longe na Copa do Brasil como gostaríamos, não estamos brigando na parte que gostaríamos no Brasileiro, mas estamos na final talvez no nosso ano mais crítico. Vamos em busca", finalizou. O Atlético vai enfrentar o vencedor do confronto entre Lanús e Universidad de Chile na final. As equipes, portanto, se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), no La Fortaleza, na Argentina.

