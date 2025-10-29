Hércules sente desconforto e será reavaliado pelo Fluminense

“Hércules pediu a mudança no intervalo. Sentia, acho que desconforto no músculo posterior e precisamos mudar. Por isso, entrou o Bernal. Acho que foram as continuidades de minutos de Hércules que fez com que sentisse o cansaço”, disse o técnico Luis Zubeldía.

O Fluminense pode ter um problema para a sequência da temporada. Afinal, o volante Hércules sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa e será reavaliado na reapresentação nesta quinta-feira (30), no CT Carlos Castilho. Dessa forma, o técnico Luis Zubeldía explicou a substituição e a escolha por Bernal.

Apesar da saída de Hércules, o Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, em jogo atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão. Assim, entrou no G6. Caso o volante não tenha condições para a próxima partida, o treinador pode optar por Bernal, escolhido nesta quarta e também para substituir Martinelli contra o Inter, sábado (25), ou Nonato.

“Nonato está bem. Ele teve cinco ou seis treinamentos em bom nível. É possível que seja considerado para a viagem para Fortaleza”, afirmou Zubeldía.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 47 pontos, ultrapassou o Botafogo e assumiu a sexta colocação. Já o Ceará, por sua vez, ocupa a 14ª colocação com 35, e vê a zona de rebaixamento de perto. Sem jogos atrasados, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), contra o mesmo Vozão, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão.

