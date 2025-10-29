Garçom da Libertadores, Luiz Araújo decidirá mais um jogo para o Flamengo?

Atacante, que é um dos mistérios de Filipe Luís para jogo decisivo contra o Racing, é o reserva mais utilizado do Fla na competição / Crédito: Jogada 10

O Flamengo ainda faz mistério acerca da escalação que utilizará diante do Racing (ARG), nesta quarta-feira (29/10), em dia decisivo pela Libertadores. No entanto, um jogador que certamente estará à disposição do técnico Filipe Luís – seja no banco ou como titular – é Luiz Araújo. Além de ser o garçom da competição (empatado com três jogadores), com quatro assistências, o ponta é o jogador mais vezes utilizado como reserva (seis) no Rubro-Negro nesta edição. Ainda dentre o elenco, é dele também a marca de mais participações em gols no torneio. Dessa forma, caso opte por Saúl Ñíguez para começar jogando, encorpando o meio-campo diante de um provável ofensivo adversário, Filipinho terá a arma do camisa 7 para o decorrer da partida. Afinal, o jogador de 27 anos ajudou a decidir em quatro das cinco vitórias consecutivas entre a quinta rodada da fase de grupos e a volta das quartas contra o Estudiantes.

LEIA MAIS: Rivalidade entrará em campo em Racing x Flamengo; entenda Luiz Araújo foi decisivo para o Flamengo na Libertadores; relembre Luiz Araújo até começou a competição como titular, em vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira (VEN), no começo de abril. Depois, passou a ocupar a reserva por três jogos consecutivos: três tropeços do Mais Querido – contra Central Córdoba (derrota), LDU e novamente a equipe argentina (desta vez, dois empates). Quando Luiz Araújo voltou à titularidade, o Fla engrenou de vez na Liberta. Primeiro, contra o possível adversário da final; a LDU (EQU). No Maracanã, o jogador foi decisivo com a assistência do gol que abriu o marcador – logo aos 10′, em cobrança de escanteio – e dando números finais à partida em chute certeiro de dentro da área após jogada espetacular de Alex Sandro: 2 a 0. Na sequência, foi responsável por colocar a bola no pé esquerdo de Léo Pereira, que deu a vitória magra (mas importante) sobre o Táchira. Depois, pela terceira partida seguida – todos os jogos no Maracanã – recorreu à bola parada para assistir Bruno Henrique no gol único da importante vitória sobre o Inter, já pelo mata-mata da competição. Na volta, no Beira-Rio, precisou de somente sete minutos em campo (quando voltou a ser reserva) para ajudar o Fla a fechar o caixão colorado, com um incontestável 2 a 0.