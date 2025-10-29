Fluminense x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Tricolor tem a chance de entrar no G6, enquanto o Vozão segue na missão de se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão

Nesta quarta-feira (29), em brigas distintas, Fluminense e Ceará fazem duelo, às 19h, no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca entrar no G6, enquanto o Vozão ainda está na fuga da zona de rebaixamento. A equipe das Laranjeiras, aliás, ocupa a sétima posição, com 44 pontos, e em caso de vitória ultrapassa o Botafogo e assume a sexta posição, zona de classificação para Libertadores. Do outro lado, o time cearense, portanto, está na 14ª colocação, com 35 pontos, quatro a mais que o Vitória, primeiro do Z4.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha, ao vivo, as emoções do encontro. Transmissão a partir de 17h30, com um trio de craques do jornalismo esportivo: Christian Rafael assume a narração. João Miguel Lotufo está confirmado nos comentários. As reportagens ficam sob a incumbência de Raphael Almeida.